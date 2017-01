Os Divergentes

A ideia é emplacar na vaga de Teori um ministro “técnico” simpático à turma e torcer por um sorteio limitado no STF.

José Flores de Jesus, aliás, “Zé Kéti”, um dos sambistas mais celebrados do Brasil, não teve um fim de vida confortável. Em sua vasta obra musical estão preciosidades como “Acender as Velas”, “Máscara Negra”, “Diz Que Fui Por Aí”, “A Voz do Morro” e “Opinião”, samba que deu nome ao memorável show do Teatro Opinião […]

O Planalto acredita que, com a vitória de Rodrigo Maia na presidência da Câmara Federal, o novo Projeto de Lei do Regime Recuperação Fiscal dos Estados poderá ser aprovado já em fevereiro.

Há claramente, no STF, quem não apóie a celeridade na homologação. Há até quem trabalhe para dar mais tempo ao establishment político antes dessa bomba cair.

