CarnaUOL realiza folia multiplataforma para anunciantes com dois dias de festival em São Paulo e megacamarote na Sapucaí

UOL oferece solução 360º com projeto que une evento, conteúdo, inteligência de mídia e mídia OOH

SÃO PAULO, 27 de janeiro de 2017 – /PRNewswire/ — O UOL anuncia a quarta edição do CarnaUOL, festival pré-carnaval realizado há três anos em São Paulo e no Rio de Janeiro, que oferece aos anunciantes ações de live marketing, além de presença maciça no ambiente digital, com conteúdo e engajamento para as marcas.

Em 2017 o evento cresceu. E a grande festa faz parte da estratégia do UOL de promover encontros entre o live e o online, por meio de eventos de grande interesse do público que geram assunto para cobertura editorial e engajamento da audiência. Tanto o publisher, quanto as marcas e os participantes saem ganhando (e festejando).

Em São Paulo, o evento se consolida como um grande festival de música, com dois dias de folia (18 e 19 de fevereiro). O evento acontecerá no Estádio do Canindé, onde são esperadas mais de 30 mil pessoas e terão mais de 20 atrações entre bandas e DJs.

Já no Rio de Janeiro, o CarnaUOL terá um camarote VIP como novidade, com 1600 metros quadrados distribuídos em três andares na Marquês de Sapucaí, durante os cinco dias de desfile dos grupos de acesso e especial (entre os dias 24 de fevereiro e 4 de março).

As marcas terão a oportunidade e espaço para realizarem ações específicas de ativação e construírem conteúdos customizados, podendo assim, ampliar o alcance do evento. Além disso, as marcas poderão criar um diálogo com o público jovem, se associando às principais atrações da música e com influenciadores presentes.

O CarnaUOL 2017 conta ainda com um site exclusivo com produção intensa de conteúdo editorial, abrindo espaço para as marcas veicularem video Ads, native Ads, displays em rede premium, mobile, redes sociais, com amplo acesso à tecnologia programática.

“O anunciante associa sua marca à cobertura do Carnaval por meio de ações de Mídia, Social e Branded content, impactando dezenas de milhões de pessoas no ambiente digital. E complementar a isso, atingirá milhares de pessoas em ações de live marketing“, reforça André.

Essa grande folia vai mexer com influenciadores por meio de ações especiais, aumentando ainda mais a repercussão e o engajamento da audiência com as marcas.

Acesse: carnaval.uol.com.br

(Foto: http://www2.prnewswire.com.br/imgs/pub/2017-01-27/original/3446.jpg)

