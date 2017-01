Campo Grande MS: ACICG e moradores da região da Colônia de Férias realizam ação de combate ao Aedes aegypti hoje

Programação contará com plantio de mudas de Crotalária e visitas aos imóveis vizinhos

A Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG), em parceria com a Associação dos Moradores da Chácara das Mansões, realiza hoje, às 9h, na Colônia de Férias, mais uma ação da Liga Antimosquito, que tem por objetivo o combate ao Aedes aegypti. Na ocasião, além das ações educativas sobre o combate ao mosquito transmissor da dengue, vírus Zika e febre Chikungunya, os participantes plantarão mudas de Crotalária Juncea, considerada uma poderosa arma biológica para o controle da dengue.

O presidente da Associação Comercial, João Carlos Polidoro ressalta a importância do envolvimento da população. “O setor empresarial está em guerra contra o mosquito. Percebemos um aumento de quase 100% nas notificações de casos de dengue de 2015 para 2016. Não podemos esperar apenas as ações do poder público para nos proteger. É essencial que todos se envolvam e sejam monitores de região, e com o apoio dos colaboradores das empresas participantes esperamos ter grande sucesso durante toda a ação”.

Liga Antimosquito – O movimento foi lançado no dia 10 de janeiro, em parceria com a rede Comper e a Prefeitura Municipal de Campo Grande. A expectativa da Liga é impactar as mais de 6 mil empresas associadas à ACICG, com o objetivo de incentiva-las a organizar internamente ações relacionadas ao combate do mosquito, e com isso diminuir o número de casos de dengue, vírus Zika e febre Chikungunya entre os colaboradores e suas famílias.

Crotalária Juncea – A Crotalária é uma leguminosa tipicamente plantada após a retirada das produções em lavouras. Ela atrai a libélula, um inseto predador do mosquito da dengue. Com o plantio da Crotalária no jardim ou quintal de casa, ou até no jardim da empresa, a libélula, que busca colocar ovos em água parada, assim como o mosquito Aedes Aegypti, vai depositar seus ovos, essas larvas vão se alimentar das larvas do mosquito transmissor da dengue acabando com aquele foco. O mesmo acontece com a libélula adulta, ela é predadora e se alimenta de pequenos insetos, o que inclui o Aedes Aegypti. Assim, quebra-se a cadeia reprodutora do mosquito da dengue (Fonte: blog.plantei.com.br).

