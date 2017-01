PSDB na Câmara: Mudança de regras no rotativo do cartão de crédito beneficiará consumidor, destaca Tebaldi

Brasília, 27 de janeiro de 2017

Mudança de regras no rotativo do cartão de crédito beneficiará consumidor, destaca Tebaldi

O deputado Marco Tebaldi (SC) comemorou a decisão do Conselho Monetário Nacional de dar mais prazo e taxas menores para o consumidor que não consegue pagar a fatura do cartão de crédito. Presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara em 2016, o tucano afirma que essa medida beneficia o cidadão e representa um importante passo contra os exorbitantes juros cobrados pelas administradoras dos cartões. Leia mais

Transporte de órgãos para transplantes pela FAB está salvando muitas vidas, ressalta Célio Silveira

A decisão tomada pelo presidente Michel Temer de autorizar o transporte de órgãos para transplante em aviões da Força Aérea Brasileira (FAB) representou uma importante ação social, que tem salvado vidas. A avaliação foi feita pelo deputado Célio Silveira (GO) nessa quinta-feira (26). “É uma importantíssima medida que o presidente teve a sensibilidade de tomar e que está salvando vidas”, destacou o tucano. Leia mais

Discurso de Dilma contra a Lava Jato é “oportunismo” para tentar desqualificar operação, diz Betinho

Após o ex-presidente Lula ter dito que a Operação Lava Jato “tem dedo estrangeiro” e que teria sido “tramada no exterior”, a ex-presidente Dilma Rousseff declarou em um seminário em Sevilha, na Espanha, que “há interesses escusos” na operação. Segundo ela, a Lava Jato tem o deliberado propósito de “inviabilizar empresas brasileiras”. Corroborando as afirmações do antecessor, Dilma insinuou que o objetivo da Lava Jato é “beneficiar empresas estrangeiras”. Leia mais

PL de Abi-Ackel propõe criação de plano de Redes Elétricas Inteligentes para aperfeiçoar distribuição e medição de energia

O desenvolvimento de redes elétricas inteligentes no Brasil é uma aposta do deputado Paulo Abi-Ackel (MG) para aperfeiçoar a medição, o uso e o consumo de energia elétrica. Com o PL 2932/2015, que dispõe sobre o Plano Nacional de Redes Elétricas Inteligentes, o parlamentar sugere a instalação de sistemas evoluídos tecnologicamente que possibilitariam, entre outras coisas, o aumento da confiabilidade na aferição, a agilidade nas demandas de restabelecimento de energia elétrica e a venda de eletricidade produzida pelos próprios consumidores. Leia mais

Comissão de Seguridade Social reduz idade para pessoa com deficiência ser declarada idosa

A Comissão de Seguridade Social e Família aprovou projeto de lei que classifica como idosa a pessoa com deficiência a partir dos 50 anos (PL 1118/11). O projeto recebeu parecer favorável da deputada Carmen Zanotto (PPS-SC), que apresentou um substitutivo. O texto original, de autoria do deputado tucano Eduardo Barbosa (MG), determina que a pessoa com deficiência seja considerada idosa com idade igual ou superior a 45 anos. Leia mais

Deputada Yeda Crusius se encontra com ex-senador Pedro Simon no RS

Na tarde dessa quinta-feira, a deputada Yeda Crusius (RS) reuniu-se com o político gaúcho Pedro Simon (PMDB-RS), que completa 87 anos no próximo 31 de janeiro. A tucana antecipou o “parabéns pra você” ao amigo aniversariante porque viajará para Brasília no próximo fim de semana para participar da discussão sobre o posicionamento da bancada em relação à eleição da nova Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, marcada para o dia 2 de fevereiro. Leia mais

Vitória contra o crime – Análise do Instituto Teotonio Vilela

São Paulo acaba de alcançar uma importante vitória: reduziu, mais uma vez, a taxa de homicídios no estado a seu menor patamar histórico. Trata-se de efeito palpável de uma política inaugurada no início do século e que, ano após ano, vem produzindo resultados no enfrentamento da violência em todo o território paulista. Segundo estatísticas divulgadas nesta semana, o índice de vítimas baixou para 8,47 para cada 100 mil habitantes. Leia mais

Comissão de Segurança aprova investigação pela PF de crime contra a vida de candidato

A Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado aprovou o Projeto de Lei 6199/16, do deputado Otavio Leite (RJ), que permite à Polícia Federal (PF) investigar crimes contra a vida de pré-candidatos ou candidatos. A proposta inclui essa possibilidade de investigação na Lei das Infrações Federais (10.446/02), que permite à Polícia Federal investigar crimes de competência de outros órgãos de segurança em casos de repercussão interestadual ou internacional. Leia mais

PEC permite que poder público explore minerais que possam ser usados em obras

A Câmara analisa uma Proposta de Emenda à Constituição apresentada pelo deputado Marco Tebaldi (SC) que autoriza o poder público a explorar as jazidas de recursos minerais que possam ser usados em obras públicas (PEC 224/16). O objetivo é extrair areia, cascalho, saibro, rochas e calcário que serão utilizados em obras públicas e reduzir os custos dessas construções e reformas. Leia mais