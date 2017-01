Scheidt encerra participação na Copa do Mundo com boa colocação

Scheidt e Borges (Pedro Martinez / Energy Sailing)



Alta | Web

A dupla brasileira ficou em quarto na última regata desta sexta (Pedro Martinez / Energy Sailing)



Alta | Web

Largada de regata de 49er em Miami (Pedro Martinez / Energy Sailing)



Alta | Web

Bicampeão olímpico completou a última regata classificatória da etapa de Miami em quarto lugar, sua melhor colocação na estreia da classe 49er em um grande evento do iatismo

São Paulo (SP) – Robert Scheidt encerrou sua participação na etapa de Miami da Copa do Mundo de Vela nesta sexta-feira (27), no City of Miami Regatta Park, nos Estados Unidos, com saldo positivo. Em sua primeira grande competição na classe 49er, conseguiu o 16º lugar na disputa que reuniu 26 barcos com os melhores iatistas do planeta. Com isso, a meta de ganhar experiência na nova categoria foi cumprida pelo bicampeão olímpico e pelo proeiro Gabriel Borges.

Ao decidir, com 43 anos, encarar o desafio de velejar em um barco maior, mais veloz e com estratégias diferentes das classes Star e Laser, que o consagraram no iatismo, Scheidt sabia que precisaria de tempo para se adaptar. Após a disputa em Miami, o maior medalhista olímpico do Brasil pretende participar da Copa Brasil, em Porto Alegre, e, a partir de abril, investir mais tempo em treinamento, desta vez na Europa.

Nesta sexta-feira, os brasileiros conseguiram seu melhor resultado na Copa do Mundo. E foi na última das 12 regatas disputadas ao longo da semana, com um 4º lugar. O resultado veio para fechar com chave de ouro dia que começou ruim com problemas que impediu a dupla de completar a primeira corrida e foi melhorando com a 10º posição na segunda prova e depois o top 4. Com isso, finalizaram em 16º, com 140 pontos perdidos.

A liderança na fase de classificação ficou com os britânicos Dylan Fletcher-Scott e Stuart Bithell, com 50 pontos perdidos. Neste sábado (28, eles estarão ao lado dos nove melhores colocados para brigar pelo título na 49er na medal race.

Scheidt analisou sua participação na Copa do Mundo. “Velejamos cada dia melhor aqui em Miami. Isso mostra que estamos no caminho certo. Uma pena não ter conseguido a classificação para a medal race, mas chegar em quarto lugar na última regata me deixou muito feliz e confiante para o futuro”, disse o bicampeão olímpico, que é patrocinado pelo Banco do Brasil e Rolex, com os apoios de COB e CBVela.

A etapa de Miami da Copa do Mundo da World Sailing (Federação Internacional de Vela) é a primeira grande competição do ano, mas a temporada 2017 começou há duas semanas para Scheidt e seu novo parceiro. A dupla disputou a Miami Mid Winters e terminou em 11º lugar na disputa que envolveu 17 barcos.

Além da dupla Robert Scheidt/Gabriel Borges, o Brasil tem mais velejadores da etapa de Miami da Copa do Mundo. São eles: Martine Grael e Kahena Kunze (49erFX); Jorge Zarif (Finn); Bruno Fontes (Laser); Henrique Haddad e Breno Abdulklech (470 masculina); Gabriella Kidd (Laser Radial); e Bruna Martinelli (RS:X feminina).

Maior atleta olímpico brasileiro

Cinco medalhas:

Ouro : Atlanta/96 e Atenas/2004 (ambas na classe Laser)

Prata : Sidney/2000 (Laser) e Pequim/2008 (Star)

Bronze : Londres/2012 (Star)

176 títulos – 86 internacionais e 90 nacionais, incluindo a Semana Internacional do Rio, o Campeonato Brasileiro de Laser e a etapa de Miami da Copa do Mundo, todos em 2016.

Laser

Onze títulos mundiais – 1991 (juvenil), 1995, 1996, 1997, 2000, 2001, 2002*, 2004 e 2005 e 2013

*Em 2002, foram realizados, separadamente, o Mundial de Vela da Isaf e o Mundial de Laser, ambos vencidos por Robert Scheidt

Três medalhas olímpicas – ouro em Atlanta/1996 e Atenas/2004, prata em Sydney/2000

Star

Três títulos mundiais – 2007, 2011 e 2012*

*Além de Scheidt e Bruno Prada, só os italianos Agostino Straulino e Nicolo Rode venceram três mundiais velejando juntos, na história da classe

Duas medalhas olímpicas – prata em Pequim/2008 e bronze em Londres/2012

Mais informações:

Site: www.robertscheidt.com.br

Twitter: @robert_scheidt

Facebook: Robert Scheidt

ZDL – Rafael De Marco / Doro Jr. – Mtb 13209

E-mail: dorojr@zdl.com.br

Tels: (11) 3285-5911

Site: www.zdl.com.br

Facebook: ZDL Comunicação

Twitter: twitter.com/ZDLcomunica