Theresa May e Donald Trump querem ampliar cooperação militar e econômica

A primeira-ministra britânica, Theresa May, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em entrevista coletiva após reunião bilateral Mandel Ngan/AFP/Direitos Reservados

A primeira-ministra britânica, Theresa May, se reuniu hoje (27) com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no primeiro compromisso internacional do norte-americano na Casa Branca.

Em entrevista coletiva após o encontro, Theresa e Trump afirmaram que pretendem ampliar a cooperação econômica e militar entre os dois países, inclusive com a possibilidade de um acordo de comércio bilateral.

Segundo Theresa May, os dois líderes conversaram também sobre medidas práticas para combater o Estado Islâmico. Segundo ela, Trump disse estar “100% comprometido” com o Tratado do Atlântico Norte (Otan), apesar de o norte-americano ter criticado o grupo durante sua campanha eleitoral e manifestado intenção de revê-lo.

Ontem (26), a britânica pediu uma “renovação da relação especial” entre os EUA e o Reino Unido durante discurso em reunião com Trump e senadores e congressistas republicanos na Filadélfia.

“Estou encantada que o novo governo tenha transformado o acordo comercial entre nossos países em uma de suas prioridades. Esse tratado deve servir para ambos e servir para os interesses mútuos”, afirmou Theresa May.

A discussão de um acordo bilateral desagrada a União Europeia, que havia pedido que os britânicos encerrassem os detalhes sobre a saída do bloco antes de iniciarem novas negociações comerciais.

A imprensa europeia e norte-americana já comparam a relação de Theresa May e Donald Trump à da primeira-ministra Margaret Thatcher e do presidente republicano Ronald Reagan, na década de 1980.

Edição: Luana Lourenço