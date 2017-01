Morre aos 89 anos a atriz francesa Emmanuelle Riva

A atriz francesa Emmanuelle Riva, dona de uma extensa carreira durante a qual ficou marcada como musa dos diretores Alain Resnais e Michael Haneke com mais de meio século de diferença, morreu em Paris aos 89 anos.

A morte de Emmanuel Riva aconteceu na sexta-feira à tarde (27) em consequência de um câncer, segundo informou neste sábado o jornal francês “Le Monde”. A atriz tinha se manifestado de forma muito discreta sobre sua doença, e sempre demonstrou o desejo de seguir trabalhando.

Tanto que no ano passado rodou um filme na Islândia, depois representou um espetáculo em Roma e seguia analisando várias propostas que lhe chegavam, segundo o jornal.

Os dois filmes que marcaram sua trajetória se situam no começo e no final de sua carreira como atriz. O primeiro foi “Hiroshima, meu amor”, de Alain Resnais, em 1959, e o segundo, “Amor”, de Michael Haneke, em 2012. Por este último foi agraciada com o prêmio César de melhor atriz.

