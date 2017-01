Russo, ex-contrarregra da TV Globo, morre aos 85 anos após embolia pulmonar

O ex-contrarregra da TV Globo Russo morreu aos 85 anos na manhã deste sábado (28) após ficar uma seis dias internado em um hospital em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Ele deu entrada na unidade de saúde com pneumonia e acabou contraindo uma embolia pulmonar. No ano passado, ele ficou internado após sofrer um AVC, mas teve alta após cinco dias.









Em conversa com o jornal “Extra”, a neta de Russo, Bruna Bergamini confirmou a morte e contou que o avó ficou internado no Centro de Tratamento Intensivo do hospital Mario Leoni. Segundo ela, Russo chegou a apresentar melhoras durante três dias: “Ele não tinha muita reação, só pedia para ir para casa, não queria ficar no hospital. O alzheimer dele estava bem avançado, e ele não reconhecia mais ninguém, só ficava falando do passado”. O enterro do ex-funcionário da TV Globo será neste domingo (29), em Xerém.

No ano passado, ele começou a sentir fortes câimbras nas mãos e no corpo e foi levado ao hospital, onde sofreu o AVC. Russo foi transferido para o quarto após quatro dias internado. O ex-assistente de palco se aposentou após 46 anos de trabalho na TV Globo. Segundo a esposa, Adriana Melo, foi difícil para ele lidar com a aposentadoria. “Por vezes, ele acorda e pergunta se está de férias”, contou ele ao “Extra” na época.