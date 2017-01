PMA autua funcionário público em R$ 5 mil por pescar durante a piracema no rio Verde

Campo Grande (MS) – Policiais Militares Ambientais de Três Lagoas realizavam fiscalização fluvial no rio Vede, no município de Água Clara e autuaram um pescador por pesca durante a piracema ontem (27) à tarde.

O infrator, de 53 anos, chegava com uma embarcação, com vários petrechos de pesca e iscas e iniciaria a pescaria. Com ele foram apreendidos dois molinetes, uma caixa com anzóis, carretéis de linha e vários materiais de pesca, além de iscas de milho e outro materiais para ceva de peixes.

O infrator, funcionário público, residente em Água Clara, foi conduzido, juntamente com o barco e material de pesca apreendidos, à delegacia da Polícia Civil de Água Clara e responderá por crime ambiental de pesca predatória. A pena prevista é de um a três anos de detenção. O pescador também foi autuado administrativamente e multado em R$ 5.000,00.

