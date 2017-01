Goveno de MS faz Nota Oficial

Campo Grande (MS) – Diante das operações deflagradas pelo Ministério Público Estadual, o Governo do Estado informa que acompanha, considera importante e respalda a ação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) na apuração de denúncias ou qualquer indício de irregularidade e práticas criminosas no âmbito da administração pública.

Reafirma, também, a adoção de todas as ferramentas de fiscalização, combate à corrupção e ações de transparência, para fiel cumprimento das leis e respeito à sociedade, medidas que estão em curso com a implementação da Controladoria Geral do Estado com atribuições de auditoria, correição, ouvidoria e controle social.

Informa, ainda, que a Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) instaurou procedimento administrativo para apuração de eventuais ilícitos e/ou irregularidades no âmbito da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen), sem prejuízo dos desdobramentos judiciais.

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul