PMA autua fazendeiro em R$ 24 mil por desmatar 80 hectares de vegetação em regeneração ilegalmente

Campo Grande (MS) – Durante fiscalização ambiental rural no município de Santa Rita do Pardo, a PMA de Bataguassu autuou hoje (28) no início da tarde, um fazendeiro, de 62 anos, por desmatar área de cerrado em regeneração sem autorização do órgão ambiental. O infrator, com uso de máquinas desmatou uma área que medida em GPS perfez 80 hectares. O desmatamento visava a explorar madeira de árvores de eucalipto (madeira exótica plantada) remanescente em meio a vegetação nativa, que se encontrava em regeneração.

O proprietário da fazenda, residente em Bataguassu, foi autuado administrativamente e multado em R$ 24.000,00. O infrator responderá por crime ambiental, com base no artigo 48 da Lei de crimes Ambientais (9.605/1998) de impedir ou dificultar a regeneração de florestas ou demais formas de vegetação sem autorização ambiental. A pena é de seis meses a um ano de detenção.

O fazendeiro foi notificado a apresentar um Plano de Recuperação de Área Degradada (PRADE), junto ao órgão ambiental.

Eucalipto com raizes expostas

Vegetação_danificada_-_A.I_nº_22960.jpg (1 MB)



Vegetação_danificada_por_maquinas_-_A.I_nº_22960.jpg (1 MB)