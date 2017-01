Parque da Serra da Capivara passa a ter gestão compartilhada entre vários órgãos

O Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí, é Patrimônio Mundial da Unesco Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí agora terá um modelo de gestão compartilhada. O acordo foi firmado nesta semana entre diversos órgãos e prevê cooperação técnica e divisão de atribuições especificas entre os gestores. O documento foi assinado na quarta-feira (25), no local, pelo ministro da Cultura, Roberto Freire, pelo presidente do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), Ricardo Soavinski, pelo governador do estado, Wellington Dias, pela presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), Kátia Bogéa, e pela diretora-presidente da Fundação do Homem Americano (Fumdham), Niéde Guidon.

A gestão será compartilhada entre o Iphan, o Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), o ICMBio, o Ministério do Meio Ambiente, o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, a Fumdham e o governo do Piauí.

O local é um santuário histórico e cultural que abriga 400 sítios arqueológicos com pinturas e gravuras rupestres de cerca de 43 mil anos. O parque também tem grande importância ambiental. São 129 mil hectares de proteção integral à natureza, abrigando espécies nativas da caatinga. O local fica no semiárido nordestino, na fronteira entre duas formações

geológicas, com serras, vales e planície. Abrange os municípios São Raimundo Nonato, Canto do Buriti, Coronel José Dias e São João do Piauí.

O acordo estabelece a criação do Comitê Permanente de Acompanhamento e Gestão com representantes dos órgãos para elaborar, em seis meses, um diagnóstico da situação atual do parque e um plano de gestão que defina ações, prazos, responsabilidades e previsão de custos para execução das ações. O acordo não envolve repasse de recursos.

Durante discurso na viagem oficial ao local para assinatura do acordo, o ministro da Cultura destacou a importância é o potencial turístico do local. “Estamos assumindo a responsabilidade junto com vocês. Vamos agora pensar no turismo e na importância do parque para o Piauí, para o Nordeste, para o Brasil e para a humanidade”, disse.

Antes do novo acordo, a gestão do parque e estava sob a responsabilidade exclusiva do ICMBio. O parque da Serra da Capivara tem a maior concentração de sítios arqueológicos das Américas e está inscrito na lista do Patrimônio Mundial da Humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) e foi tombado pelo Iphan em 1993.

Edição: Amanda Cieglinski