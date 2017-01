Aeroporto é atingido por raio e operação de voos fica comprometida

Técnicos da Reyco – empresa especializada em sinalização e iluminação de aeroportos -, do Rio de Janeiro, estão em Três Lagoas para realizarem reparos no Aeroporto Municipal Plínio Alarcon. Isso porque, na última quinta-feira (26) o local foi atingido por um raio e quatro lâmpadas do balizamento queimaram, uma delas, inclusive estourou. Por conta disso, os voos foram comprometidos e não funcionam normalmente.

Em nota, a Diretoria de Comunicação informou que a Secretaria de Administração acompanha os técnicos e a expectativa é que o problema seja resolvido o quanto antes.

A assessoria informou também que cada companhia ficou responsável pelo manejo dos seus clientes, e que, provavelmente eles estão decolando e pousando em Araçatuba, cidade do interior de São Paulo, distante 142 quilômetros de Três Lagoas.