Criminoso morre em troca de tiro com policiais do Batalhão de Choque

Na residência foram encontrados cocaína, maconha e rádio amador

29 JAN 2017 – Por VALQUIRIA ORIQUI – 14h:36 – Correio do Estado

Aguinaldo Ricaldi Sanches, de 19 anos, morreu, na manhã de hoje, após trocar tiro com a polícia, por volta das 4h, que fazia ronda no Bairro Noroeste, em Campo Grande. De acordo com boletim de ocorrência, ao perceber moto estacionada com placa virada no quintal de residência, militares entraram no local e foram recebidos a tiros.

Ao avistarem a placa da moto dobrada para cima, pelo muro os policiais anotaram o número e após consulta verificaram que o veículo havia sido furtado na quinta-feira (26). Diante da situação, ao perceber movimentação no interior da casa, policiais entraram no terreno e seguiram em direção ao imóvel, porém, ao se aproximarem da porta da cozinha, uma pessoa de camiseta preta começou a atirar em direção aos policiais.

Ao revidar o tiro, policial acertou Aguinaldo no peito. Gravemente ferido o rapaz foi encaminhado com vida à Santa Casa, onde não resistiu e morreu.

Local da ocorrência (Foto: Divulgação)

Dentro da casa foram encontrados, além da arma e da moto, maconha, cocaína e um rádio amador. O caso foi registrado pelo delegado plantonista da Delegacia de Pronto Atendimento do Centro (Depac).

Informações preliminares apontam que Aguinaldo era integrante de facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).

Em 29 de novembro do ano passado foi preso com caminhonete S10 furtada. Na ocasião, ele disse que receberia R$ 2 mil para levar o veículo à Bela Vista. No dia 10 de dezembro do mesmo ano Aguinaldo foi solto.

Apesar da pouca idade a ficha criminal do jovem era extensa e marcada por crimes como receptação, homicídio, desacato, tráfico de drogas e porte ilegal de arma, dentre outros.