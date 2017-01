Justiça perdoa Samarco e diz que empresa pode pagar multa quando quiser

JUSTIÇA DOS RICOS –– SAMARCO NÃO PAGA POR TRAGÉDIA DE MARIANA E JUIZ PERDOA TUDO.

Na página Máquina Crítica / Cafezinho

Hoje no UOL: “A Justiça Federal suspendeu por tempo indeterminado a obrigatoriedade de a Samarco e suas controladoras depositarem R$ 1,2 bilhão como medida reparatória dos danos causados pelo estouro da barragem de Fundão, em Mariana (MG), em novembro de 2015. Na ocasião, morreram 19 pessoas [um corpo ainda não foi localizado], e um mar de lama jorrou pela bacia do rio Doce. A tragédia foi considerada o maior desastre ambiental do país.” A tragédia matou 19 pessoas, destruiu um dos maiores rios do país, e tornou quase impossível a vida de milhões de habitantes de cidades ao longo do curso do rio, em MG e no ES. E o juiz perdoa a empresa por bom comportamento DEPOIS DELA DEIXAR DE PAGAR TRÊS VEZES AS REPARAÇÕES. Enquanto isso, nas penitenciárias para pobres, são mantidas as condições monstruosas que todos hoje conhecem.