Francesa vence Miss Universo, e fãs lamentam por brasileira

Iris Mittenaere, a Miss França, levou a coroa de Miss Universo 2016 na noite deste domingo (29). Muito emocionada, a francesa pareceu não acreditar quando venceu a Miss Haiti, Raquel Pelissier, de 25 anos, e mais 84 candidatas do concurso realizado nas Filipinas. Ela foi coroada por Pia Wurtzbach, dona da coroa em 2015, em meio a polêmicas.

No Twitter, internautas brasileiros lamentaram por Raissa Santana não ter trazido a coroa para casa. A miss, segunda brasileira negra a representar o Brasil, ficou entre as 13 finalistas do concurso, mas não chegou ao disputado top 3, dominado pelas representantes do Haiti, da França e da Colômbia. “Raissa Santana para sempre minha Miss Universo”, “Só eu achei que a Raissa tinha ganhado?”, “Foi mancada mesmo a Raissa Santana não ter ficado nem entre as primeiras colocadas no concurso”, “Merecia mais”, comentaram os fãs da baiana, que representou o Paraná ao ser coroada Miss Brasil.

Também na disputa, a Miss Dinamarca, comparada à atriz Grazi Massafera, não se classificou para a final do concurso. Christina Mikkelsen tem 24 anos e recebeu comentários em suas redes sociais sobre a semelhança com a artista brasileira. “Igualzinha!”, “Jurei que era a Grazi”, “Grazi, é a sua gêmea!”, “Achei que era a Grazi”, comentaram alguns dos seguidores, marcando a atriz.

(Por Juliana Stott )