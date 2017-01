Netafim participa da FEMAGRI 2017 e espera gerar grande volume em vendas

Empresa disponibilizará para os produtores financiamento via barter

A Netafim, empresa pioneira e líder mundial em soluções de irrigação por gotejamento, espera gerar grande volume em negócios na FEMAGRI 2017 (Feira de Máquinas, Implementos e Insumos Agrícolas), entre os dias 08 e 10 de fevereiro, em Guaxupé/MG. Este é o segundo ano que a companhia participa e disponibilizará aos produtores rurais duas formas de viabilizar a irrigação por gotejamento: troca por café (Barter) e Crédito Rural.

O sistema de barter funciona da seguinte forma: o produtor usa a commodity como forma de pagamento. “Adquirir uma tecnologia que proporciona segurança contra a seca, aumento de produtividade e ainda ter a oportunidade de pagar com a própria produção é uma oportunidade única”, explica Elon Svicero, diretor comercial da Netafim.

O produtor de café que estiver interessado pode já se preparar para as fases do novo negócio: análise de crédito, fixação do preço futuro do café, e prazo de entrega da tecnologia de irrigação bem como do café. Além disso, a companhia também disponibilizará Crédito Rural para produtores Pessoa Física e Cooperativas.

“Estamos otimistas com o evento, pois fechamos importantes negócios na região em 2016 gerados a partir de contatos realizados na FEMAGRi e acreditamos que a classe está cada vez mais tecnificada, procurando por tecnologias que ajudem a produzir mais com menos. A irrigação por gotejamento é inteligente: economiza água, energia, mão-de-obra e ainda possibilita a técnica de nutrirrigação da planta”, destaca Renato Azevedo de Freitas, Coordenador da Netafim. A técnica permite que junto com a água, o produtor coloque os nutrientes necessários. “O fato de a planta se alimentar de forma parcelada, permite melhor absorção e mais produtividade. Além do mais, o retorno do investimento na cultura de café é de apenas um ano”, finaliza.

Mais informações sobre o evento podem ser obtidas pelo website: http://femagri.cooxupe.com.br/.

Sobre a Netafim

Fundada há mais de 50 anos e com cerca de 30 subsidiárias em todo o mundo, a Netafim oferece as melhores soluções aos agricultores de mais de 110 países por meio 15 unidades produtivas, milhares de distribuidores e mais de 4.000 funcionários. No Brasil são duas unidades: Ribeirão Preto/SP e em Cabo de Santo Agostinho/PE. O portfólio de produtos inclui sistemas completos de irrigação por gotejamento, microaspersão, controle e monitoramento automatizados, dentre outras.

Fonte: Alfapress