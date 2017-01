﻿Tristeza, desestímulo, preguiça… Reaja. A vida tem muito para lhe dar!

Desfaça sua tristeza!

Extirpe do seu “eu” interior todas as síndromes que possam interferir no seu bem estar e influírem uma vida triste, depressiva, sem qualidade.

Ao pressentir que “as ondas negras da tristeza” vão levar sua alegria, “nade contra a correnteza“. Não se permita afogar num mar de lágrimas sem fim.

Evite ansiedades, lembranças amargas, pensamentos que “derrubem” sua estrutura. Busque boas emanações. Cultue o bem, o riso, o alto-astral, a felicidade. Seja entusiasta de si mesmo. Abra os olhos interiores e olhe-se por dentro. Goste mais de você mesmo, desde a flor da pele até o âmago da alma.

Queira estar feliz, saudável e tome atitudes firmes.

Ative seu ânimo, você está vivo. Fique “ligado” em você.

Queira estar bem hoje, agora e ainda melhor nesse instante!

Não perca o estímulo nem se deixe abater quando as portas se fecharem.

Assimilar perdas e enfrentar dificuldades são fases do existir, de quem está empenhado em tornar sua vida mais fácil.

Supere-se se a etapa foi infrutífera. Não absorva o fracasso nem se conforme com o derrotismo. Erga a cabeça e recomece com fôlego renovado.

Não esmoreça. Esmorecer é ver as oportunidades esvaírem-se como raios de luz entre os dedos.

Persista. É persistindo que nos esmeramos, nos corrigimos e crescemos como pessoa. E assim atingimos o inatingível

Analise dentro de si seus pontos fracos. Arranque pela raiz o que não tem valor e replante sementes de coisas boas.

Reative seus estímulos. Reconquiste a confiança, colecione vitórias e reabra as portas da sua vida para sempre!

Liberte-se da preguiça física e mental.

Reaja. “Brigue” e cobre empenho de você mesmo – a passividade é um mal que pode ser curado com a atividade.

Pense que já passou da hora de fazer o que deveria ter feito. Sua indecisão para crescer o mantém pequeno. Se você acha que está bem agora, pense que poderia estar bem melhor.

Mas sempre há tempo enquanto há vida!

Encoraje-se e recomece. Recomeçar é renascer, reviver. Com ousadia, força redobrada, focando o que deseja e seguindo ao seu encontro.

Imbuído do propósito de “dar a volta por cima”, caminhe e retire os espinhos que brotarem no percurso. Seu objetivo é o bem maior. Lance fora as coisas ruins que vierem a você.

Profetize recomeçar no seu pensamento e ordene ao seu corpo para seguirem juntos rumo a uma nova vida!

Do Motivador de Ideias Interessantes – Por Inácio Dantas

(do livro ®”Pequenas Lições de Sabedoria”)