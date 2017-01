Faculdades de Tecnologia de São Paulo divulgam resultado do vestibular 2017

As faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatecs) divulgaram hoje (30) o desempenho dos candidatos e a convocação do vestibular 2017. Os resultados podem ser acessados pela internet.

Os convocados na primeira lista devem fazer a matrícula entre amanhã (31) e quarta-feira (1°). A segunda chamada será divulgada na quinta-feira (2), e os candidatos convocados devem se matricular na sexta-feira (3).

Para a matrícula, é necessário uma foto 3×4 recente, certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente, histórico escolar completo, certidão de nascimento ou casamento, carteira de identidade, CPF, título de eleitor para brasileiros maiores de 18 anos, comprovante de votação ou certidão de quitação eleitoral e certificado que comprove estar em dia com o serviço militar, para brasileiros do sexo masculino. Esses documentos devem ser apresentados em cópia autenticada em cartório ou cópia acompanhada do original.

Os candidatos que usaram o Sistema de Pontuação Acrescida por ter estudado em escola pública deverá apresentar, no ato da matrícula, o histórico escolar ou declaração escolar, em papel timbrado da unidade de ensino.

Para este vestibular, foram disponibilizadas 15.720 vagas em 73 cursos de graduação tecnológica, com duração de três anos, distribuídos em 60 municípios paulistas. Os estudantes puderam optar por 1.920 vagas de educação à distância.

Edição: Denise Griesinger