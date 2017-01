International Paper anuncia novo presidente no Brasil

São Paulo, 30 de janeiro de 2017 – A International Paper, líder global na produção de papel para imprimir e escrever e embalagens, tem novo presidente no Brasil. Ele é Rodrigo Davoli (foto), que até então era diretor Comercial e, com a promoção, assume a presidência da companhia no país e a vice-presidência do negócio Papel para Imprimir e Escrever para a América Latina. O executivo substitui Glenn Landau que, após três anos no Brasil, retorna para a sede da empresa, em Memphis (TN, EUA).

Natural de Mogi Mirim (SP), Davoli é formado em Direito, tem uma especialização em Administração dos Negócios pela Fundação Dom Cabral e um MBA pela Universidade de São Paulo. O executivo ingressou na companhia em 1993 para atuar como office boy na fábrica de Mogi Guaçu. Desde então, passou por diversas áreas como Marketing, Estratégia e Exportação, ocupando diferentes posições de liderança.

Rodrigo Davoli marca o retorno de um brasileiro na presidência da IP Brasil após 13 anos de gestão internacional. O executivo também é o mais novo líder da companhia a assumir uma posição na diretoria global da IP.

Em janeiro Davoli assumiu a responsabilidade pelo negócio baseado no Brasil, passando a liderar as iniciativas estratégicas, incluindo o fortalecimento da liderança da International Paper na América Latina no mercado de papel para Imprimir e Escrever.

A International Paper (NYSE: IP) é líder global em embalagens e papel com operações na América do Norte, Europa, América Latina, Rússia, Ásia e Norte da África. Seus negócios incluem embalagens industriais e de consumo juntamente com papéis não revestidos e celulose. Com sede em Memphis, Tennessee, a empresa emprega aproximadamente 55 mil pessoas e está estrategicamente localizada em mais de 24 países atendendo a seus clientes no mundo todo. As vendas líquidas da International Paper em 2015 foram de US$ 22 bilhões.



No Brasil atua nos negócios: papéis para imprimir e escrever, papel para embalagens e embalagens de papelão ondulado, empregando aproximadamente 5 mil profissionais.



O sistema integrado de produção de papel para imprimir e escrever da International Paper no Brasil é composto por três fábricas: duas no Estado de São Paulo e uma no Mato Grosso do Sul. Seus produtos, as linhas de papéis para imprimir e escrever Chamex e Chamequinho e a linha gráfica de papéis Chambril, são 100% produzidos a partir de cultivos de eucalipto certificados.



O negócio de embalagens é formado por três fábricas de papel para embalagens, localizadas no Estado de São Paulo, e quatro unidades produtoras de chapas e embalagens de papelão ondulado: duas no Estado de São Paulo, uma em Goiás e uma no Amazonas.

Para saber mais sobre a International Paper, seus produtos e seu compromisso com a sustentabilidade econômica, social e ambiental, acesse: www.internationalpaper.com/pt.

