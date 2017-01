Bento Gonçalves sedia FIMMA Brasil 2017

FIMMA Quinta maior feira do setor moveleiro do mundo, a FIMMA Brasil 2017 terá como pano de fundo uma das mais belas cidades da serra gaúcha, Bento Gonçalves, intitulada de “A Capital Brasileira da Uva e do Vinho”. Localizado a pouco mais de 120 km de Porto Alegre, o município é considerado um dos polos tecnológicos do segmento e é líder na produção de móveis do Brasil. Por ano, Bento Gonçalves recebe, aproximadamente, mais de 1 milhão de turistas vindos de diferentes estados brasileiros e também do exterior. Além das tradicionais delícias gastronômicas inspiradas na culinária italiana, os visitantes escolhem a cidade como destino turístico pela conservação da cultura e por suas paisagens naturais.

Costumes e tradições estão enraizados nas pessoas e na paisagem do Vale dos Vinhedos.

Crédito: Davi Da Rold. Entre os pontos mais visitados da cidade está o Vale dos Vinhedos, que representa o legado cultural e histórico deixado pelos imigrantes italianos, vindos para o Brasil em 1875. Vales e montanhas cobertos de parreirais marcam a beleza do local, onde a vocação para a vitivinicultura apresenta todo o seu potencial e as pequenas propriedades rurais dividem espaço com vinícolas de destaque internacional pela qualidade dos seus vinhos.

Os Caminhos de Pedra se tornaram um museu vivo na região, onde os descendentes de seus colonizadores recebem visitantes e mostram a autenticidade e originalidade da cultura, gastronomia e arquitetura local. Crédito: Davi Da Rold. Famoso após ter servido de cenário para o filme “O Quatrilho”, os Caminhos de Pedra são os legítimos representantes da cultura camponesa. Quem visita o local, consegue sentir a atmosfera que remete ao resgate dos valores culturais trazidos pelos imigrantes e expressos na religiosidade, no trabalho e valorização da família.

Situada a 25 km de distância de Bento Gonçalves, a Ponte Ernesto Dorneles, também conhecida como “Ponte do Rio das Antas”, é uma das maiores do mundo em arcos paralelos suspensos. Crédito: Davi Da Rold. De paisagem exuberante, o Vale do Rio das Antas oferece ao turista um contato direto com as belezas naturais da região, a cultura e a gastronomia. Neste trajeto encontram-se tendas de produtos coloniais, artesanato e lancherias com vista panorâmica. Em um dos pontos, pode-se observar as águas do Rio das Antas formando uma enorme “ferradura” ao redor de uma montanha.

Usadas originalmente para guardar os mantimentos, as cantinas são lugares carregados de saberes e memórias que retratam a vida do colono. Crédito: Davi Da Rold. Para quem quer vivenciar experiências gastronômicas inesquecíveis, a Rota Cantinas Históricas é uma das atrações. O roteiro possibilita saborear o melhor da culinária dos imigrantes em almoços e jantares com cardápios tipicamente italianos e regionais, deliciar-se com vinhos típicos, espumantes e sucos e, ainda, conhecer as histórias e a cultura dessa região.

A Rota foi fundada em 2013, pela Associação Turística Linha Eulália.

Crédito: Davi Da Rold. Já quem busca o turismo rural, pode aproveitar as belezas da Rota Rural Encantos da Eulália, que tem o objetivo de desenvolver e fomentar o turismo na região através de passeios por trajetos surpreendentes, compostos por lindas paisagens e uma variedade de atrativos. A Linha Eulália está inserida no interior de Bento Gonçalves, onde os primeiros imigrantes vindos do norte da Itália se instalaram em 1878. No local, as famílias da região conservam até hoje os usos e costumes que caracterizam o jeito simples de viver típico do interior. O presidente da FIMMA Brasil 2017, Rogério Francio, destaca que quem participar da feira, além dos lançamentos e inovações tecnológicas destinadas para o setor moveleiro, poderá conhecer um pouco mais da região, hoje consolidada como importante destino turístico brasileiro. “É uma oportunidade de ter um contato diferente com a nossa cidade que, certamente, é uma das mais belas cidades do país”, finaliza. Saiba mais sobre os principais pontos turísticos de Bento Gonçalves. Acesse:

www.valedosvinhedos.com.br

www.caminhosdepedra.org.br

www.valedoriodasantas.com.br

www.cantinashistoricas.com.br

www.encantosdeeulalia.com.br Saiba mais sobre a FIMMA Brasil 2017, aqui: https://www.dropbox.com/s/k7inadx1adfkplb/FIMMA%20Brasil%202017.mp4?dl=0. Fonte: Insider2 Comunicação