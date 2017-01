CCP inova na indústria de shopping centers com projeto digital que reforça e amplia a conexão com milhões de clientes

Empresa é a primeira a oferecer no Brasil o conceito ON, no qual o visitante, de forma simples e rápida, acessa informações do centro de compras por meio de um único aplicativo web; novidade chega aos empreendimentos da rede com diversas soluções e a mais alta tecnologia em acesso wi-fi

Alinhada as mais novas tendências globais de comportamento e consumo na indústria de shopping centers, a CCP (Cyrela Commercial Properties), uma das principais empresas brasileiras do segmento de propriedades comerciais, lança neste mês um projeto digital inovador no relacionamento com o público. Seu destaque é o ON, plataforma tecnológica que funciona como concierge digital, reunindo e disponibilizando, num único aplicativo web, todas as informações relevantes sobre o centro de compras visitado.

O sistema permite ao visitante se comunicar como se estivesse falando com um vendedor ou com um amigo. Ao realizar buscas com expressões como ON, estou com fome!; ON, quero comer; ou ON, onde posso comprar sapatos?, o usuário recebe a resposta imediatamente, como se fosse um bate-papo. De forma simples e rápida, as buscas podem ser feitas por meio de digitação nos sistemas iOS e Android e por comando de voz, no sistema Android. Conforme as interações aumentam ao longo do tempo, a plataforma torna-se mais “inteligente”, aprimorando as respostas. Trata-se de um processo de evolução fortemente centrada na experiência do usuário e no relacionamento com o lojista.

Após vários testes e pesquisas junto ao público, o aplicativo entrou em operação neste mês no Shopping Cidade São Paulo, na Avenida Paulista. Depois, será implantado nos outros shoppings operados pela rede nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro.

Além de dezenas de funcionalidades, traz como importante atributo a robustez das redes de conexão wi-fi, com significativo upgrade para proporcionar aos clientes muito mais conforto, rapidez e eficiência na comunicação. Compatível com 100% dos smartphones brasileiros e desenvolvido especialmente para esse tipo de dispositivo, o ON da CCP realiza atendimento virtual completo, instantâneo e gratuito. Disponível 24 horas por dia, não ocupa memória no aparelho do cliente e consome muito menos bateria do que os aplicativos convencionais.

PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO: SOLUÇÃO PIONEIRA

O ON é o primeiro aplicativo web de shopping no Brasil a concentrar também, na mesma ferramenta, a função de pagamento de estacionamento, ampliando comodidade e economia de tempo ao cliente. Outra facilidade é o sistema de localização de automóveis, pelo qual o visitante usa o aplicativo para marcar a posição da vaga em que deixou seu carro.

Quanto à praticidade na navegação, com três ou quatro toques o usuário chega a qualquer conteúdo. O Mídia Center, na tela inicial, o direciona para diversas seções. Em “Cinema”, por exemplo, vê todos os filmes em cartaz e, com um clique, assiste ao trailer e à sinopse. Com mais um clique, vai para a página do Ingresso.com para efetuar sua compra de maneira simples e segura. Logando-se com o Facebook, o visitante é reconhecido pelo ON, que passa a lhe mostrar ofertas personalizadas.

Outro recurso diferenciado é o Location, na qual a seção “Como Chegar” traça a rota do usuário automaticamente para o shopping. Isso dispensa a necessidade de digitar os tradicionais “Onde Estou” e “Onde Quero Chegar”. Basta autorizar a mensagem permitindo que o Google reconheça a sua localização atual. Além de fornecer informações pontuais ao consumidor, tanto para compras como para lazer, entretenimento e serviços, o novo aplicativo faz uma leitura da jornada mental do cliente, identificando suas possíveis intenções a partir das buscas ou acessos realizados no ON. Como consequência, esse mecanismo vai apoiar o trabalho de inteligência de negócios, o business intelligence, ajudando a administração do shopping e os lojistas a desenvolverem estratégias embasadas em dados recolhidos junto a esses consumidores.

Segundo a gerente geral de marketing da CCP, Márcia Pacheco, o ON representa um passo pioneiro e transformador na indústria de shoppings quanto ao nível de relacionamento por meio de soluções digitais. “Está cada vez mais claro o quanto a tecnologia se faz presente no dia a dia do consumidor. Nesse sentido, estamos saindo na frente com a oferta de um serviço que tornará a visita ao shopping uma experiência muito mais prática e agradável”, afirma a executiva.

