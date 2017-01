Franquia de consultoria de varais traz novo conceito de prestação de serviços

Segundo o fundador da Só Varais, faltam no mercado empresas que ofereçam soluções completas e não apenas produtos

Mesmo com a ampla oferta de produtos e serviços para lavanderias, é comum as pessoas ainda terem dificuldades na escolha e instalação de determinados itens. Isso porque faltam empresas especializadas neste nicho de mercado, que se preocupam com a qualidade e em oferecer soluções completas ao consumidor.

Foi justamente isso que aconteceu com Williams Duarte, fundador da Só Varais. Ao procurar no mercado, ele não encontrou um varal que atendesse às suas necessidades e decidiu usar sua criatividade e conhecimento para desenvolver o próprio produto, atendendo então sua demanda.

Com a ajuda de um técnico em eletroeletrônica, criou o varal Nina que possui acionamento eletrônico, ou seja, basta apertar um botão que sobe, desce e para na altura desejada, não sendo necessário fazer algum tipo de esforço. Inédito no Brasil, o modelo logo caiu no gosto das pessoas.

O Nina resultou então em oportunidade de negócio – a criação de uma empresa para comercializar o produto. Mas o empresário não queria apenas vender varais, ele decidiu trazer um novo conceito: o de consultoria na prestação de serviços em varais, o grande diferencial da Só Varais.

“Quando nos especializamos em determinado nicho, passamos a oferecer ao mercado soluções e não produtos. A empresa passa a ser um agente transformador na vida das pessoas e não apenas um estabelecimento comercial”, declara Williams.

O empreendedor explica que ao oferecer consultoria em venda, instalação e manutenção de varais, ele tira uma responsabilidade e preocupação da cabeça de seus clientes e é isso que o setor de serviços precisa entender atualmente.

“As pessoas hoje em dia não têm tempo para pensar, por exemplo, qual o melhor modelo de varal, como não danificar o teto durante a instalação, muito menos em pegar manual para instalar. Além do mais a maioria delas prefere não fazer este trabalho por saber dos riscos que correm ao instalarem um varal da maneira inadequada”, explica.

É com este know-how que a Só Varais esta no mercado há mais de 20 anos, prestando um serviço focado principalmente na qualidade da instalação do varal, indicando o produto certo para cada necessidade e preservando sempre a estética e o espaço em que o produto será instalado.

Além dos produtos exclusivos, conta com mais de 30 modelos, instala e realiza a manutenção de todo tipo de varal.

Com entrada recente para o franchising – em 2015, a Só Varais possui uma unidade própria em São Paulo, que atende em média 500 clientes e produz 700 varais por mês. A rede conta também com uma unidade franqueada na capital paulista, mas que atende moradores da região do ABCD, Zona Leste e do bairro Sacomã em São Paulo.

“Quero levar este conceito à todas as regiões do país e finalizar 2017 com 13 novos franqueados”, conclui Williams.

Os interessados em abrir uma unidade da Só Varais devem realizar um investimento inicial a partir de R$ 128 mil. Além do pioneirismo por ser a única franquia no segmento de varais, não ter concorrentes direto e comercializar produtos exclusivos, o franqueado da Só Varais não precisa trabalhar de final de semana. Ele também economiza no ponto comercial, já que não é necessária a abertura de loja física, apenas um escritório. Outras vantagens da marca são o valor de investimento estipulado pela franqueadora que é real, a taxa de franquia baixa e o lucro médio mensal de até R$ 18 mil.

A franqueadora auxilia o franqueado em todos os processos e oferece fornecedores homologados, gestão da loja e treinamentos, assessoria na escolha do território de atuação, na negociação do ponto comercial e na implantação da unidade, além de treinamentos para capacitação e reciclagem.

Fonte: Lucky Assessoria de Comunicação