Governo de Andradina convoca produtores rurais para entrega de notas ao Dipam

Andradina/SP

O Governo de Andradina está com o período de atualização da Declaração do Índice de Participação dos Municípios (Dipam) aberto.

Os produtores rurais devem apresentar o mais breve possível as notas fiscais emitidas no período de janeiro a dezembro de 2016 para o preenchimento do documento no setor. A não entrega no prazo pode gerar multa e prejudicar o município na parcela destinada no ICMS (Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços).

A entrega dos talões de notas fiscais para o preenchimento da Dipam é realizada de forma gratuita. Ou seja, o produtor rural não terá nenhum ônus tributário e nem custo para a operação. Mesmo os talões que não tiveram notas fiscais emitidas, devem ser apresentados, a fim de atualizar os dados referentes à atividade econômica.

O setor do Dipam fica anexo à Prefeitura e tem acesso pela rua Santa Terezinha, junto à rampa da garagem (em frente à Igreja Matriz de São Sebastião) e atende das 8h às 16h30 horas.

Vale a pena lembrar que o não cumprimento desta obrigação fiscal dentro do prazo pode gerar multa a ser aplicada pelo fisco estadual, além de prejudicar o nosso município na participação da arrecadação do ICMS no nosso estado, no trabalho conjunto entre o Dipam e a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo.

A função social da declaração da Dipam é promover o aumento do Índice de Participação do Município o que resultará em um maior valor repassado de ICMS para Andradina que será revertido em prol da própria população e seus contribuintes.

Foto – dipam – crédito: Secom/Prefeitura de Andradina-SP

Legenda: Os produtores rurais devem apresentar o mais breve possível as notas fiscais emitidas no Dipam/Secom’s