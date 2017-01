ComportPet aplica pet terapia gratuita junto a idosos no Hospital Premier

Foto: Edu Leporo/ Divulgação São Paulo, 30 de janeiro de 2017 – A pet terapia é um tratamento complementar já reconhecido em vários países no mundo, inclusive no Brasil. Ela chegou ao país há mais de 50 anos e tem sido cada vez mais utilizada como tratamento complementar nos cuidados com idosos e pacientes em domicílios, hospitais e casas de repouso. A ComportPet, empresa especializada em comportamento animal, adestramento e hotelaria para pets, acaba de aplicar a pet terapia no Hospital Premier, na cidade de São Paulo. Com atuação de mais de 10 anos no Brasil, a ComportPet oferece a pet terapia para idosos como um trabalho beneficente. A empresa leva cachorros treinados, limpos e carinhosos para visitas aos idosos e suas famílias no local mais adequado para a aplicação da sessão de pet terapia. A empresa conta com uma equipe de especialistas em pets e comportamento animal. “Aplicar a pet terapia é um momento de felicidade e descontração para nós”, afirma Cleber Santos, diretor da ComportPet. A interação com os animais faz muita diferença no dia a dia dos idosos e da família que o acompanha. Ficamos contentes em promover esse contato, sempre com toda a segurança e atenção necessárias”, ele afirma. Segundo Cleber, entre os principais benefícios da pet terapia estão a diminuição da percepção de dor, o controle da ansiedade e do estresse, auxílio na fonoaudiologia, auxílio na fisioterapia, aumento de células de defesa e do nível de endorfina, prevenção e controle da depressão, diminuição do risco cardíaco, aumento na disposição física, aumento da expectativa de vida e aumento da interação social e concentração. A ComportPet também atua na adaptação de filhotes e adestramento de animais adultos, passeios em matilha para sociabilização, hospedagem, musicoterapia, condicionamento, creche, recreação e consultoria para proprietários e pet shops. Sobre a ComportPet – A ComportPet utiliza uma metodologia de trabalho com os animais baseada em quatro pilares: carinho, atividade física e mental, disciplina e sociabilização. Seu lema é: Queremos que você e seu animal de estimação tenham uma convivência saudável e feliz. A equipe, amplamente treinada em comportamento animal e dirigida pelo experiente adestrador Cleber Santos, oferece uma gama de serviços que inclui desde a adaptação de filhotes e adestramento de animais adultos, até passeios em matilha para sociabilização, hospedagem, musicoterapia, condicionamento e consultoria para proprietários e pet shops. A ComportPet inaugurou em 2016 a primeira Creche e Centro de Treinamento ComportPet, na Rua Getúlio Vargas Filho, 41, no Jabaquara, em São Paulo.