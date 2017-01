Rádio Saudade FM apoia Projeto Anjinhos da Rua

“Um dia tivemos saudade de um mundo melhor, hoje temos a Saudade FM acreditando e lutando por um mundo melhor!”

É com imensa alegria que o Projeto Anjinhos da Rua recebe o apoio e parceria de uma das maiores rádios do Brasil, a Saudade FM!

“Um dia tivemos saudade de um mundo melhor, hoje temos a Saudade FM acreditando e lutando por um mundo melhor!” é com essa frase que Henrique Machado, fundador do Projeto Anjinhos da Rua, enxerga essa parceria entre a rádio e o projeto.

Muito em breve os ouvintes da Rádio Saudade FM poderão conhecer melhor sobre o projeto através da rádio, do facebook, do site, com ações e promoções que serão realizadas para um mundo melhor aos animais que são abandonados e maltratados.

Vale lembrar que o Projeto Anjinhos da Rua é sediado em Peruíbe, Litoral Sul de SP, possui mais de 600mil metros quadrados, abriga mais de 1300 animais de todas as espécies, se prepara ainda para, num futuro próximo, abrigar idosos e crianças carentes, abandonadas ou maltratadas.

Esperamos assim, que pessoas, empresários, empresas, entre outros ramos, possam entrar nessa luta com o Projeto Anjinhos da Rua. Venha fazer parte desse exército!

“NÓS QUEREMOS FAZER UM MUNDO MELHOR COM FÉ NO SENHOR DEUS E JESUS CRISTO O MESTRE TUDO DE BOM E POSSÍVEL!”

Fonte: Tks Comunicação