Campanha Tudo no Lugar dá início à temporada de organização

Fevereiro é mês de organização na Camicado, a partir do dia 01 até dia 28 acontece a campanha “Tudo no Lugar” em todas as lojas físicas e e-commerce da rede. Afinal, depois da correria das festas de final de ano e passadas as férias, nada melhor que colocar tudo em dia e organizar o ano que está pela frente.

Colocar a casa em ordem traz boas energias e novos ares para os desafios da nova etapa que se inicia. Pensando em tudo isso, a Camicado reuniu um mix especial de produtos para organizar todos os ambientes da casa: quarto, cozinha, despensa, lavanderia e banheiro, podem funcionar muito melhor com soluções especialmente selecionadas.

Utensílios certos para cada finalidade permitem uma casa organizada com tarefas diárias muito mais práticas e rápidas. Na Capital, a Camicado fica no Shopping Campo Grande.

Sobre a Camicado

Rede de lojas com mais de 30 anos de especialização no mercado casa & decoração, a Camicado tem grande variedade de produtos, entre artigos de decoração, utensílios de cozinha e domésticos, eletroportáteis, faqueiros, cama, mesa e banho. Com 85 unidades pelo Brasil, está presente nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso, Maranhão, Distrito Federal, Goiás, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Bahia, Ceará, Pernambuco, além do e-commerce no endereço www.camicado.com.br. Aprimorando permanentemente sua meta de proporcionar total facilidade ao cliente, a Camicado oferece atendimento personalizado e é especialista em lista de presentes, já que os noivos podem encontrar itens para todos os ambientes da casa com qualidade e estilo.

Fonte: Grupo Sato Comunicação