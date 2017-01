Cultivar hábitos saudáveis após os 60 anos

Pequenas atividades diárias podem fazer a grande diferença na qualidade de vida

Quem não sonha em envelhecer com saúde e disposição? Não é segredo que, para envelhecer bem, devemos seguir três pilares essenciais: ter uma dieta saudável, se dedicar à prática de exercícios físicos, sem esquecer das bem recomendadas horas de sono.

Na maturidade, o nosso corpo passa por uma fase de transformações: pele, cabelo, altura, audição, visão, ossos entre tantas outras coisas, mudam seu funcionamento. “As alterações físicas modificam o estilo de vida, mas temos que nos planejar e nos adaptar a esse processo natural”, explica a médica geriatra, Clarissa Mayumi Sano Chaib, da rede de Instituições de Longa Permanência para Idosos, Cora Residencial Senior.

A indicação para atingir a longevidade é que sejam mantidas rotinas que fazem bem e também inserir outras atividades que tragam prazer e estimulem a mente e o corpo. Mas quais as dicas para aproveitar os anos dourados da melhor idade?

Up grade na rotina: Normalmente, nessa fase da vida, é comum tirar o pé do acelerador e adotar uma rotina mais tranquila. Que tal encontrar velhos amigos para jogar conversa fora? Ou se dedicar a um novo hobbie como cantar? Aprender uma nova habilidade, como um outro idioma, e fazer algum sonhado passeio que foi deixado de lado por conta das horas puxadas de trabalho?

Planejar coisas que te realizem: A socialização ainda é uma atividade importante. O que acha de organizar uma viagem para Las Vegas, Nordeste do Brasil ou qualquer parte do mundo e fazer novos amigos? E, para quem gosta de colocar a mão na massa, que tal realizar uma manutenção no jardim?

Massa muscular fortalecida: Como de praxe, é necessário praticar regularmente exercícios ao menos três vezes por semana, com 30 minutos de duração cada sessão. É essencial que o corpo permaneça com flexibilidade e força para realizar atividades simples que, com o tempo, se tornam difíceis: caminhar médias distâncias ou pegar algo que caiu no chão. Uma dica para manter o físico é se dedicar às aulas de musculação ou pilates.

Dieta balanceada: A alimentação deve ser rica em fibras e com alto teor de nutrientes como verduras, frutas, legumes e cereais integrais. Para combater a osteoporose, invista em alimentos ricos em cálcio.

Boas horas de sono: Dormir em torno de 7 horas por dia tem papel revigorante e previne doenças como hipertensão, obesidade e depressão, além de ajudar na memória.

Adotar medidas simples no dia a dia garante saúde e equilíbrio no processo de envelhecimento. “É com muita vitalidade e cheio de planos que vários idosos estão se tornando centenários”, conta Clarissa Mayumi Sano Chaib.

Fonte: Ideal Hks Comunicação