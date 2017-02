Com apoio dos reeducando do regime semiaberto, escola municipal recebe importantes reparos

Com a mão de obra dos reeducando o trabalho que levaria um mês para ser feito foi executado em uma semana

Com apoio dos reeducandos do regime semiaberto, a Escola Municipal “Gentil Rodrigues Montalvão” recebeu reparos importantes nesta semana para melhorar a estrutura física e dar mais comodidade aos alunos, pais e funcionários.

Dentre os reparos, solicitados pelo prefeito Angelo Guerreiro, está a readequação da antiga cozinha da escola, que agora passa a funcionar como sala de educação física e depósito de material de limpeza, reparos em rachaduras e infiltrações nas paredes que, inclusive, comprometiam a estrutura do prédio e a construção de novas tampas para as caixas e esgoto.

O diretor da Escola, Adriano Dias da Silva, disse que o trabalho é muito bem vindo, pois melhora a aparência do local e dá mais seguranças aos alunos e funcionários. “Com esse apoio conseguimos fazer reparos que há meses não conseguíamos além de construir uma rampa que dá maior acessibilidade a cadeirantes e pessoas com baixa mobilidade. O trabalho que eles executaram em uma semana, precisaria de pelo menos um mês para ser feito”, comemorou.

TERMO DE COOPERAÇÃO

No intuito de dar novas oportunidades aos reeducando do regime semiaberto de Três Lagoas e ao mesmo tempo ampliar a mão de obra que atende as demandas da Cidade, a Prefeitura assinou um novo termo de cooperação que amplia de 30 para 75 o número de homens e mulheres que farão, agora, a manutenção predial.

Segundo o secretário de Administração, Gilmar Tabone, o antigo termo previa que a função dada aos reeducados seria de serviços gerais. “Nesse novo termo eles passam a ter a responsabilidade de fazer as manutenções prediais da Prefeitura. Além disso, agora temos a oportunidade de dispor da mão de obra feminina e ter 12 trabalhadores exclusivos para atender as demanda da Educação”, explicou.

Tabone ressaltou ainda que por hora, não são todos os 75 reeducandos que estão trabalhando e que esse número será distribuído conforme a necessidade da Administração Municipal.

Fonte: Asc/PTL’s