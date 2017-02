Youtuber Maíra Medeiros marca presença na Campus Party 2017 mediando painel inspirado em série de vídeos do seu canal

Nos dias 02 e 03 de fevereiro, a Youtuber Maíra Medeiros do Canal “Nunca Te Pedi Nada”, participa da 10 ª edição da Campus Party – evento de tecnologia, ciência e cultura nerd – como convidada de três painéis que integram a programação da feira. No dia 02, às 17h30 ela estará no TNT Lab para discutir os benefícios da internet no painel “O que a internet fez de bom para sociedade”. As outras duas participações acontecem no dia 03.

Nas sexta, às 18h15, Maíra fala do sucesso do café nas redes sócias no painel “Por que o café é tão querido na internet”, e às 21h15 será mediadora do painel “Criadores incríveis” – inspirado na série “Mulheres Incríveis” que a youtuber produz para o canal “Nunca Te Pedi Nada”. A série, que está no ar desde o ano passado, traz uma lista de mulheres que se destacam nas mais variadas áreas e está com cerca de 1 milhão de visualizações. “É uma felicidade gigantesca mediar um painel inspirado em uma série de vídeos do meu canal, é como se o meu trabalho saísse do YouTube e ganhasse a ‘vida real’. Vale muito a pena trabalhar duro no canal por conta desse tipo de recompensa!” conta Maira. As youtubers Nataly Neri e P Landucci também participam da conversa.

A Campus Party é uma das maiores feiras de tecnologia do mundo e tem o objetivo de promover atividades e projetos nas áreas, cultural, educacional gratuita, de inclusão digital, do desenvolvimento tecnológico e econômico, dos direitos estabelecidos, da assistência social e da cidadania.

Campus Party 2017

Quando: de 31 de janeiro a 5 de fevereiro de 2017

02/02 às 17:30 – O que a internet fez de bom para sociedade – TNT Lab

03/02 às 18:15 – Por que o café é tão querido na internet? –

03/02 às 21:15 – Criadores Incríveis – com participação de parta Nataly Neri e P Landucci –

Onde: Pavilhão de Exposições Anhembi – Avenida Olavo Fontoura, 1209, São Paulo, SP

Fonte: Tudo em Pauta Comunicação