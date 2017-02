Irmãs participam de retiro e falam sobre a vida religiosa

A diretora geral do Hospital Auxiliadora, Irmã Aurelia Brioschi, e as irmãs Delphina de Jesus Silva e Norma Aparecida Romancini, participaram no dia 29 de janeiro, em Campo Grande, de uma missa que celebrou o jubileu de prata, diamante e vinho, de consagração religiosa de 8 irmãs. O evento ocorreu na Capela São José.

Irmã Delphina comemorou as bodas de diamante, que ocorreu no final do retiro. Para Irmã Aurélia, “tivemos um orientador que explicitou o tema da missão das religiosas na sociedade e na igreja. A convivência fraterna do grupo foi uma riqueza a parte que fez estes passarem muito rapidamente. O evento é anual e contribui para uma “recarga” para o ano que reinicia”.

Questionada sobre a vida religiosa e tantos anos de dedicação, caridade e gestão, Aurélia diz que “a vida consagrada é maravilhosa. Nossa missão de estar a serviço dos que precisam, para que todos possam ser felizes no caminho para Deus, exige alguma renúncias e generosidades, que são largamente recompensados com amor de Deus por nós e pela constatação de que vale a pena”, finaliza Aurelia.

Fonte: Ar-Comunicação