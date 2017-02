Passar menos tempo sentado no trabalho reduz chances de morrer por problemas cardíacos, câncer, diabetes e colesterol

Com o objetivo de diminuir o sedentarismo nos ambientes corporativos, mas sem reduzir a produtividade e interromper o fluxo de trabalho, chegou ao Brasil a esteira InMovement™ TreadMill Desk. Com suporte ajustável e painel de conectividade integrado, ela permite executar as tarefas do escritório enquanto se caminha a uma velocidade segura

433 mil mortes – cerca de 4% dos falecimentos no mundo – poderiam ser evitadas se as pessoas passassem três horas a menos sentadas por dia. Esse é o resultado de uma pesquisa desenvolvida nas Universidades de São Paulo e na Federal de Pelotas com base em dados da Organização Mundial da Saúde sobre o tempo médio de permanência sentado em 54 países. De acordo com o levantamento, os riscos de morte estariam relacionados a alterações cardiovasculares, alguns tipos de câncer, diabetes e colesterol e aumentam a cada hora que se passa a mais na cadeira. Dizem os especialistas que ficar 4 horas, por exemplo, eleva o risco em 2%, chegando a 18% após 9 horas.

Outra pesquisa diz que permanecer sentado é o novo fumar, já que o risco de ter um ataque cardíaco é aproximadamente o mesmo se comparado uma pessoa que fuma com outra que passa a maior parte do dia em cima de uma cadeira. Até mesmo para quem faz parte do time que trabalha muito e depois vai para a academia a notícia não é boa: nem sempre os exercícios pós-escritório são o bastante para compensar os efeitos negativos de oito ou mais horas parado.

Para mudar esse cenário, é fundamental que os ambientes social e corporativo sejam alterados de forma a incentivar opções mais saudáveis. E foi justamente pensando em integrar o movimento ao dia a dia de trabalho que a Life Fitness – líder mundial em equipamentos de ginástica – criou a InMovement, uma linha de mobiliário e acessórios feita para trazer movimento e bem-estar ao ambiente corporativo, combatendo a natureza sedentária do local de trabalho moderno por meio de produtos projetados para trazer pequenos movimentos e aumentar a produtividade e a saúde sem interromper o fluxo de trabalho nem sacrificar horas de convívio familiar e social.

“Depois de um ano de um projeto-piloto feito com os funcionários da Life Fitness e também em empresas parceiras, o feedback das equipes foi positivo ao usar a nova linha: aumentos significativos na energia e produtividade, maior satisfação no trabalho, reduções de stress, dor, desconforto e absentismo e até mesmo perda de peso. 88% dos colaboradores relataram ter aumentado sua produtividade e 69% deles tiveram uma redução em dores e desconfortos que sentiam”, explica Pedro Goyn, diretor geral da Life Fitness no Brasil.

Entre os produtos da nova linha InMovement estão a esteira com suporte ajustável e painel de conectividade integrado que foi projetada especificamente para o local de trabalho e permite trabalhar enquanto se caminha a uma velocidade segura (InMovement™ TreadMill Desk), as superfícies de trabalho reguláveis em altura para trabalhar de pé (Elevate DeskTop™ Series) e uma linha de acessórios que inclui tapetes anti-fadiga, faixas elásticas e bolas anti-stress, entre outros itens (Integrate™).

“Falando especificamente na TreadMill Desk, estudos mostram que, após um curto período de adaptação, as pessoas que usam essa mesa acoplada à esteira conseguem ter a mesma produtividade no trabalho que as que estão em uma mesa tradicional, sentadas. É claro que a ideia não é andar e trabalhar o dia todo, mas quem conseguir reservar cerca de 30 minutos para caminhar a, por exemplo, uma velocidade de cerca de 1,6 km/h enquanto executa as tarefas do escritório, irá adicionar mais de mil passos ao seu dia, o que ajudará a manter o corpo e a mente em equilíbrio e até mesmo perder peso”, conclui Goyn.

