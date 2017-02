Luxo e moda vintage guiam novidades da Be Forever para o inverno 2017

Versáteis e em sintonia com as principais tendências da moda internacional, as novidades de inverno 2017 da Be Forever surgem guiadas por diferentes estilos. Desenvolvidas com foco no lifestyle dinâmico das brasileiras, as bolsas figuram entre modelos que vão dos clássicos aos ousados, também com mais de uma opção de uso, sendo reversíveis ou com acessórios que podem ser alternados.

Inspirado no glow dos anos 80, o tema ‘Metal Fever’ reverencia os metalizados gold e silver, transformando a trend na opção perfeita para incrementar os looks do dia a dia de maneira fashion e divertida. Bordados, apliques e adereços trazem os brilhos dourado e prateado para os lançamentos da estação de forma delicada e ao mesmo tempo exuberante.

Seguindo uma tendência mais sofisticada, ‘Realeza’ versa sobre estruturas clássicas e a overdose de detalhes preciosos. Brocados, bordados, arabescos e recortes a laser trazem à tona o luxo opulento da realeza dos tempos passados. Tons elegantes, como preto, nude e off-white, dividem espaços com os metálicos.

Em contraponto, ‘Bohemian Noveau’ resgata a moda vintage com pinceladas de delicadeza a feminilidade. Para tanto, desenhos e aplicações de flores são os grandes protagonistas, além de patches e sobreposições em excesso.

Entre os shapes eleitos para a temporada, destacam-se as saddle, satchel e no estilo carteiro, além das clássicas transversais. Quanto aos materiais, os pelos – em formato de pompom, aplicados no corpo dos modelos ou em detalhes nas alças – trazem a atmosfera do inverno para os acessórios. Os animais exóticos também marcam presença, ilustrando peças com tom sobre tom, com ênfase para o print de leopardo. O monograma da BF é outra padronagem inserida com sucesso entre as produções, valorizando a tendência da logomania.

