O ministro do Turismo, Marx Beltrão, presta sua solidariedade ao ex-presidente da República, Luis Inácio Lula da Silva, familiares e amigos neste momento tão difícil da perda. A ex-primeira dama do Brasil, Marisa Letícia Lula da Silva, companheira há mais de 40 anos do ex-presidente, sempre se mostrou uma mulher de muita fibra e cumpriu seu papel na história do país.