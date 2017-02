Cautela: saiba como organizar as contas de início de ano

Tributarista dá dicas de como economizar com IPTU, IPVA, material escolar e outros impostos

Os brasileiros iniciam 2017 com cobranças de IPVA, IPTU, matrícula, renovação de contrato de locação, material escolar, além das outras contas básicas, como água, luz, telefone e internet. “Essas dívidas somadas costumam apertar o orçamento. Se tiver acúmulo de débitos do ano anterior, a situação fica ainda pior”, alerta o tributarista baiano, Gutemberg Barros.

“A sugestão inicial é sempre economizar 10% do salário, ao mês, como também poupar o 13º para essas contas”. Em Salvador, para 2017, está previsto um reajuste no IPTU de 7%, de acordo com o índice inflacionário do país no último ano. “Esse valor pode ser parcelado ou quitado em cota única, com desconto de 12%. O cidadão que decidir fazer o pagamento antecipado e de uma só vez do IPVA, também terá desconto. Portanto, se der, é aconselhável fazer o pagamento à vista”, explica Gutemberg Barros.

Em relação à matrícula e lista de material escolar, a dica do tributarista é “comprar antes das falsas promoções de ‘volta às aulas’, sempre pesquisando muito e pedindo descontos para pagamento, no débito ou em espécie, no ato da compra. Evitar supérfluos, especialmente nessa época do ano, também é fundamental para evitar gastos que não são necessários naquele momento”, pontua Gutemberg.

Ainda segundo o especialista no assunto, organização e cautela são as palavras de ordem em todo início de ano. “O atraso ou o não pagamento de dívidas pode desencadear o aumento de juros, multas, falta de prestígio na praça, bloqueio de bens e, até mesmo, prisão. Portanto, o melhor é pagar os impostos em dia, evitando atrasos e acúmulo de dívidas”, recomenda o tributarista, já que o Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) revela que apenas três, em cada dez brasileiros, usam o 13º para quitar as pendências e evitar ficar com o nome sujo.

Fonte: Lume Comunicação