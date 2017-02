Professora da FGV, Alessandra Assad ministra na Aced palestra “Venda Mais Comunicando Melhor”

A professora da FGV (Fundação Getúlio Vargas), Alessandra Assad, vai ministrar a palestra “Venda Mais Comunicando Melhor” no primeiro encontro de 2017 do Ciclo de Palestras “Mais Gestão”, realizado pela Aced (Associação Comercial e Empresarial de Dourados), Trecsson Business FGV e Taurus. O evento será a partir das 19h da próxima quinta-feira (09), no Auditório Aced.

O “Mais Gestão” é um projeto que traz a Dourados professores da FGV renomados em suas áreas de atuação, para falar a empresários, gestores de equipes e demais profissionais interessados nas temáticas. O objetivo é a melhoria contínua nos processos de gestão das empresas, através da abordagem de temais atuais.

O Ciclo teve início no ano passado e reúne centenas de pessoas a cada palestra realizada no Auditório Aced. O primeiro encontro deste ano com a palestra de Alessandra Assad, é o quinto realizado através dessa parceria.

Alessandra é Master of Sciense in Business Administration in Neuromarketing na instituição de ensino Florida Christian University, jornalista especializada em management, com MBA em Direção Estratégica e Mestrado em Neuroliderança. Ao longo de duas décadas, atuou como repórter, apresentadora e âncora em televisões, rádios e agência de notícias.

Entre 2003 e 2009 foi diretora de Redação da revista VendaMais. Hoje atua como professora nos MBAs da Fundação Getulio Vargas em todo o Brasil. É palestrante internacional, colunista de veículos de comunicação impressos e sites. Desde 2006 é sócia idealizadora e CEO da ASSIM ASSAD – Desenvolvimento Humano.

Autora dos livros Atreva-se a Mudar!, Leve o Coração para o Trabalho e A Arte da Guerra para Gestão de Equipes (este apenas para comunidade Europeia). Em 2014, teve seus três livros publicados na Europa pela Editora TopBooks Internacional. Em 2017, lança o primeiro livro de Neuroliderança do Brasil, com o título “Liderança Tóxica”.

Para assistir à palestra basta se inscrever agora no portal da Trecsson Business (www.trecsson.com.br) e levar 1 kg de alimento não perecível no dia da palestra. Mais informações no portal da Aced (www.aceddourados.com.br), na Fan Page (fb.com/aced.dourados), Instagram (@aceddourados) ou ligue (67) 3416-8653.

Fonte: Aced Assessoria de Imprensa e Comunicação