Smart TVs da Samsung permitem acesso às séries e conteúdos com apenas três toques no controle remot

Melhorias da Smart TV da Samsung permitem experiência de entretenimento integrada e moderna

São Paulo, 02 de fevereiro de 2017 – As televisões estão cada vez mais inteligentes e com novas funcionalidades que fazem a experiência de usar uma Smart TV tão fácil como utilizar um smartphone. O Smart Hub, nome da tela inicial do sistema operacional das televisões da Samsung, traz em sua interface uma única tela com todas as informações, onde é possível escolher os equipamentos que estão conectados à TV ou acessar o último episódio de uma série que está acompanhando e voltar a assisti-lo exatamente do ponto onde parou na última vez. Todo esse processo pode ser feito com apenas três toques no controle remoto.

Esta interface pode ser personalizada para que se tenha acesso rápido e fácil aos aplicativos que sejam da preferência de cada consumidor. São diversos tipos de aplicativos de vídeos, músicas, conteúdo infantil, games em alta definição, notícias, palestras, entre outros.

Um único controle remoto para tudo que esta conectado a TV

Uma das facilidades integradas ao sistema é o One Control*, que permite que o próprio controle remoto da TV seja utilizado para controlar os dispositivos que estão ligados ao aparelho. Isso significa que com este recurso um único controle remoto pode controlar a TV por assinatura, Home Theater, Blu-Ray, entre outros equipamentos.

Todo esse processo é feito de forma automática a partir do momento que um novo equipamento é conectado. A Smart TV Samsung identifica o dispositivo e visualmente mostra em qual entrada ele foi ligado. A partir deste momento, ao selecionar um desses equipamentos, o próprio controle remoto da televisão irá comandar este aparelho.

“A nossa plataforma Smart tem sido um passo revolucionário no universo dos televisores, o que faz dele um sistema ainda mais inteligente e integrado. O sistema operacional da Samsung enriquece a experiência de entretenimento dos nossos consumidores e potencializa o futuro do entretenimento doméstico”, afirma Erico Traldi, Gerente Sênior da área de Áudio e Vídeo da Samsung Brasil.

Convergência com smartphones

Outro ponto de destaque do sistema é a sincronização das Smart TVs com outros dispositivos. Pelo fato das televisões Samsung utilizarem o Tizen, plataforma de código aberto que permite que desenvolvedores criem conteúdos tanto para TVs, smartwatches ou até mesmo soluções para outros tipos de equipamentos como ar-condicionado, máquina de lavar roupa, entre muitos outros.

A convergência com o smartphone já começa quando o consumidor instala a sua televisão. Ao liga-la pela primeira vez, o aparelho detecta que existe um smartphone Samsung próximo e solicita permissão para poder usar informações do dispositivo para configurar o Wi-Fi e outras contas necessárias para utilizar a Smart TV. Esse processo para configurar uma nova TV usando esta convergência não leva mais do que alguns segundos. Assistir a imagem da televisão na tela do smartphone, ou utilizá-lo para escolher qual série quer assistir na sua Smart TV, também é algo possível através da convergência entre esses equipamentos.

* Depende da compatibilidade com outros dispositivos.

