Fundo Social de Solidariedade divulga calendário anual de atividades

Andradina/SP

A prefeita Tamiko Inoue (PCdoB) participou de um encontro, na tarde desta quarta-feira (01), para a divulgação do calendário de atividades anual do Fundo Social de Solidariedade. Participaram também do anúncio a Secretaria de Promoção e Assistência Social do Governo de Andradina e o Conselho Municipal do Fundo Social de Solidariedade.

Tamiko agradeceu a solidariedade da população em todas as campanhas do Fundo Social. “A boa atitude em se solidarizar ajudando o próximo são percebidas nos resultados e famílias atendidas”, citou Tamiko.

A presidente do Fundo Social de Solidariedade, Marcela Arai, ressalta que para manter o sucesso das campanhas que serão realizadas durante o ano, a ajuda da população é essencial

“Essa participação da comunidade irá beneficiar as famílias cadastradas junto às três unidades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), nas Campanhas do Agasalho e o Natal Solidário”, afirmou Marcela, que ainda relatou que o Fundo Social não recebe dotação orçamentária e obtém os recursos através apenas das campanhas.

O primeiro evento é a Promoção do Pastel em prol da Campanha do Agasalho, que já se tornou uma das mais tradicionais e será realizada no próximo dia 25 de fevereiro, tendo cupons a venda no valor de R$ 15,00, com direito a quatro pasteis. Outra ação que está em andamento é a cantina do Fundo Social no GIME (Ginásio Municipal Agenor Francisco da Cunha) durante os jogos do Campeonato Futsal de Férias 2017.

Ainda participaram da reunião o secretário de Promoção e Assistência Social, Ari Guimarães, a assessora Lucinéia Pereira, as representantes do Conselho Municipal do Fundo Social, Márcia Ono, Andreia Ferreira Sakimoto, Nádia Guarini, Célia B. Matta, Cleonice Ferreira Araújo, Brenda Fonseca Brandão, Cristina Akiko Okoda Silva e Cássia Regina de Souza Meira.

Calendário de Atividades Fundo Social de Solidariedade 2017:

Mês Período Evento

Janeiro 19/01 à 10/02 Cantina no Campeonato de Futsal de Férias

Fevereiro 25/02 Promoção do Pastel em prol a Campanha do Agasalho

Março 12/02 Almoço Beneficente em prol a Campanha do Agasalho

Abril 07/04 Abertura da Campanha do Agasalho

Junho 02/06 Encerramento da Campanha do Agasalho e Entrega dos Cobertores

Julho Data a definir Baile dos Idosos (CCI – Centro de Convivência do Idoso)

Julho Data a definir Cantina em prol a Campanha Natal Solidário no Ginásio e Estádio Jogos Regionais

Julho Semana Expô Barraca na Exposição em prol a Campanha Natal Solidário

Agosto Data a definir Cantina no Campeonato Amador, (varzeano) – Estádio

Setembro 16/09 Baile da Primavera em prol a Campanha Natal Solidário

Outubro 12/10 Espaço Criança Feliz

Dezembro 2ª semana Natal Solidário

Foto: Calendário Fundo Social Credito: Secom/Prefeitura de Andradina-SP

Legenda: Prefeita Tamiko participa de anúncio de campanhas que serão realizadas durante o ano/Secom’s