﻿Tamiko debate segurança pública com delegado seccional e comandante do 28° BPMI

Andradina/SP

A prefeita Tamiko Inoue (PCdoB) recebeu as visitas, nesta quinta-feira (02), do delegado seccional, José Astolfo Junior, e do comandante do 28° Batalhão de Policial Militar do Interior, Major Adalto Alves.

Além de recepcionar em primeira visita oficial de Astolfo e Alves, a prefeita Tamiko também discutiu questões de segurança pública. “É importante este envolvimento das instituições para uma cidade cada vez melhor, mais segura e com qualidade de vida”, comenta Tamiko que principalmente debateu medidas preventivas, relacionadas ao esporte e cultura, e ações como o Proerd (Programa Educacional de Resistência às Drogas).

Pela manhã participou do encontro com Astolfo, o delegado Marcelo Zampero. O delegado seccional destacou como Andradina conseguiu diminuir índices de violência e uma maior sensação de segurança com a toda a nova infraestrutura e revitalização de praças.

À tarde com Alves, participaram o Major PM Marcelo Severino Batista e o capitão PM Cristian Takahashi. O comandante do 28° BPMI ressaltou que a Atividade Delegada é um projeto pioneiro do Governo de Andradina e modelo para o Estado, aproximando o policial a interagir cada vez mais com a sociedade, refletindo diretamente na queda de indicadores de violência.

Andradina é uma das poucas cidades do país que tem uma pasta especialmente destinada às questões de segurança pública. O secretário de Cooperação para Assuntos de Segurança Pública, Henrique Senise, explica que a pasta tem a função de proteger os patrimônios públicos municipais, presidir e coordenar a defesa civil, além interligar ações através da Atividade Delegada.

Outro papel importante da pasta é a integração das ações conjuntas entre a Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Guarda Municipal garantindo maior segurança para a população.

Andradina também conta com a Secretaria Municipal de Políticas Antidrogas, com competência de articular ações de prevenção ao uso indevido de drogas e reinserção social de dependentes.

O secretário de Políticas Antidrogas, Sérgio Faustino Teixeira, destaca que a pasta também tem a função de estabelecer parcerias com os órgãos públicos responsáveis pela repressão ao tráfico de drogas, para a implantação e garantia de programas integrados e continuados e projetos direcionados à prevenção, especialmente em escolas, entidades comunitárias e assistenciais, dentro da esfera municipal.

Participaram também das reuniões o secretário de Negócios Jurídicos, Leonardo de Freitas Alves, o secretário de Gestão Parlamentar e Fiscal, Antonio Francisco Fonzar Filho, e o assessor jurídico, Antônio Sérgio da Fonseca Filho.

Fonte: Assessoria de Dep. de Comunicação da Prefeitura de Andradina-SP