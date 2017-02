Consumo de energia elétrica recua 2,8% no Estado de São Paulo em 2016

Setor industrial puxou a queda do Estado com retração de 4,9% A Secretaria de Energia e Mineração do Estado de São Paulo divulgou nesta quinta-feira, 2 de fevereiro, que o volume de energia elétrica consumido no Estado em 2016 registrou uma retração de 2,8%. “O consumo de energia elétrica é um dos termômetros da economia. Apesar da queda em 2016, o percentual é mais favorável do que em 2015, quando foi registrada baixa de 4,1%. Isso mostra que a economia começou a reagir e provavelmente no segundo semestre de 2017 deveremos ter os primeiros dados positivos dos últimos dois anos”, explica o secretário de Energia e Mineração, João Carlos Meirelles. A energia elétrica utilizada totalizou 127.065 gigawatts/hora (GWh) no ano passado, contra 130.736 GWh em 2015.

O mês de dezembro registrou um decréscimo de 1,7% em relação ao mesmo período do ano anterior. O setor industrial, responsável por 36% do mercado de eletricidade paulista, consumiu em dezembro de 2016 cerca de 3.846 GWh, indicando um decréscimo de 2,2% em relação ao mesmo mês do ano anterior e uma queda de 4,9% na somatória do ano. O setor já havia diminuído o seu consumo no Estado em 6,4% em 2015 e 5,8% em 2014. A classe residencial, com participação estadual de 30,2% apresentou um consumo de 3.227 GWh, correspondente a um acréscimo de 1,4% em relação ao mesmo período do ano anterior.

O comércio, que representa 22,4% do Estado, consumiu 2.394 GWh, o que corresponde a um decréscimo de 6,5% em relação a dezembro de 2015. Os demais setores (rural, iluminação pública, poder público, serviço público e consumo próprio) correspondentes a 11,4% do total, consumiram 1.224 GWh, volume equivalente a um acréscimo de 1,7%. As principais informações sobre consumo de energia no Estado podem ser acessadas na ferramenta chamada Dados Energéticos, no site da Secretaria de Energia e Mineração disponível no endereço www.energia.sp.gov.br

Fonte: Assessoria de imprensa da Secretaria de Energia e Mineração