Compre um ingresso de cinema e ganhe outro grátis

Cupom pode ser usado até o fim do mês no Cine Caixa Belas Artes

São Paulo, fevereiro de 2017 – A Cuponeria, site de cupons de desconto, está com um novo cupom no Cine Caixa Belas Artes. Ás terças-feiras, na compra de um ingresso, você recebe outro de graça. O cupom é válido até o dia 28 de fevereiro e pode ser retirado aqui. Em 2016, a Cuponeria multiplicou sua quantidade de usuários em mais de quatro vezes e, segundo Nara Iachan, Diretora de Marketing da empresa, isso ocorreu porque as pessoas estão percebendo que os descontos realmente funcionam e fazem a diferença no consumo mensal. A empresa prevê que as principais taxas de crescimento para 2017 serão nas categorias fast food, rodízios, moda, beleza e supermercados. Juntos, esses segmentos representam mais de 90% dos cupons utilizados no ano 2016 através da Cuponeria. Em 2017, o crescimento promete ser ainda maior devido à aceleração da cultura do cupom no país. “Os usuários estão sentindo que podem economizar em diversas compras do dia-a-dia e, devido a isso, passaram a buscar cupons antes de sair de casa e até na rua, através de nosso aplicativo”, explica Nara. Sobre a Cuponeria Fundada em outubro de 2011 pelos sócios Thiago Brandão, Nara Iachan e Lionardo Nogueira, Cuponeria é um serviço de mídia de performance para o varejo offline através de cupons de desconto. Em seu site e aplicativos para iOS e Android, a empresa oferece cupons de desconto em diferentes categorias, como supermercados, restaurantes, bares, salões de beleza, sites de e-commerce e outros. A Cuponeria hoje distribui hoje cerca de 500 mil cupons por mês. Fonte: MGA Press Comunicação