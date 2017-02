Pousadas em Gramado oferecem pacotes para toda a família

Considerada uma das cidades mais bonitas da região sul do país, Gramado atrai turistas de todo o país em busca de conforto, boa gastronomia e passeios. Apesar de ser famosa no inverno, a cidade possui atrações durante todo o ano, seja para casais ou famílias. Além de sediar vários eventos, como o Festival de Cinema que movimenta a serra gaúcha em agosto.

Ao combinar boas compras com boa gastronomia a cidade se tornou um polo turístico e fez crescer a oferta de hotéis e pousadas na cidade. Assim como a maioria de suas casas, com estilo enxaimel, as pousadas em gramado oferecem todo o conforto e aconchego de uma cidade do interior, mas sem perder o ar europeu.

A cidade possui mais de 80 opções de pousadas que oferecem além dos quartos, opções de chalés para toda a família. Além disso, muitas possuem lareira, para aguentar o inverno da região, piscina térmica, espaço para crianças e até spa. Os preços variam de R$800 a R$140 a diária, dependendo da região e dos serviços oferecidos.

Outra opção de hospedagem em Gramado são os hotéis. Assim como as pousadas, os hotéis guardam o aconchego da cidade e luxo, com opções de até 5 estrelas. São 70 opções distribuídos em vários bairros da cidade, com pacotes que incluem tratamentos estéticos e passeios pelos pontos turísticos da cidade.

Ascom Decolar