Felipe Araújo e miss Amanda Albanez estão no ‘Mega Senha Sidney Oliveira’ deste sábado (4)

O cantor Felipe Araújo e a Miss Beltrão 2016, Amanda Albanez, são os convidados do ‘Mega Senha Sidney Oliveira’ deste sábado (4). No palco, eles testam seus conhecimentos em um jogo divertido e de raciocínio rápido, a fim de ajudar os participantes a conquistarem o prêmio máximo de um milhão de reais.

Pela segunda vez no game, o sertanejo mostra bom desempenho no jogo e acerta palavras consideradas difíceis como ‘chumbinho’ e ‘carrossel’, além de agitar a plateia com o sucesso “A Mala é Falsa”.

Numa rodada de desempate, a bela Amanda Albanez surpreende a todos ao acertar a senha ‘orquídea’ com uma única dica, garantindo que a participante avançasse para a etapa final do game show.

Com apresentação de Marcelo de Carvalho, o ‘Mega Senha Sidney Oliveira’ vai ao ar aos sábados, às 23h00, pela RedeTV!.

Crédito/Fotos: Divulgação/RedeTV!

Fonte: Rede Tv de Televisão e Marketing Social