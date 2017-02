Em entrevista a Dani Albuquerque, Antônia Fontenelle relembra relacionamento com Marcos Paulo: “Foi preciso ele morrer para as pessoas me conhecerem”

A atriz Antônia Fontenelle provou que não tem papas na língua e falou tudo o que pensa em entrevista à apresentadora Daniela Albuquerque, na RedeTV!. O bate-papo, que vai ao ar no ‘Sensacional’ deste domingo (5), trouxe à tona assuntos polêmicos, entre eles a dor da descoberta de que o então marido, o diretor Marcos Paulo, estava com câncer e as especulações de que ela o deixaria. “Os rumores nos corredores do Projac eram ‘agora ela larga dele’. E aí todo mundo se surpreendeu, porque eu fiquei como um cão de guarda, não saí de perto. O que as pessoas não sabem é que eu faria isso por um namorado, por um amigo, por um filho, fiz pelo meu marido. Estar ao lado de alguém com câncer é terrível, você fica doente junto, é uma sensação de impotência. Não desejo isso para ninguém”, diz ela, que ainda complementa: “Foi preciso ele morrer para as pessoas me conhecerem, porque antes eu era vista como a oportunista”.

Antônia também falou sobre a disputa judicial pelos bens do ator e diretor, vítima de embolia pulmonar em 2012, e seu reconhecimento como herdeira. “Enquanto ele estava vivo nada disso acontecia. Eu me dava bem como todo mundo, era uma relação saudável, aparentemente. Ele nunca foi muito colado com as filhas, exceto a pequena. Quando ele faleceu, no cemitério mesmo o clima de animosidade começou e não parou mais, então isso me magoou e magoa até hoje. Era algo que eu não esperava, e por causa de dinheiro! (…) É ruim essa coisa das pessoas se virarem contra mim e questionarem um querer dele, é uma falta de respeito. [Se ele] tivesse deixado para o gato, para o cachorro, dane-se, foi ele quem trabalhou”, disparou.

Abrindo o coração, ela relembrou com carinho a figura de Marcos Paulo e deu detalhes do relacionamento que viveram. “Ele se divertia comigo, foi uma coisa diferente. Ele achou em mim o que nunca achou em ninguém. Foi um encontro, essas coisas que acontecem uma vez na vida”. Entre as lembranças, ela recordou a disposição do diretor para impulsionar sua carreira. “E ele tentou me ajudar muito, hoje me arrependo de não ter aceitado. A teimosa aqui foi para a Record, e não me arrependo de ter ido com minhas próprias pernas, feito um trabalho bacana, mas diante de tudo o que me acontece hoje, que me acontece desde que ele morreu, me arrependo e falo: ‘se eu tivesse aceitado dele em vida, não estaria passando pelo que estou passando’, porque eu estaria bem, estaria já dentro da casa [Globo], fazendo um trabalho atrás do outro, ou não, mas teria outra conotação, porque as pessoas pensam que eu não continuei lá porque ninguém me quis”.

A atriz aproveitou para registrar sua opinião a respeito do atual cenário televisivo do país: “Eu fiz um papel na Record, que, se eu tivesse feito na Globo, como atriz eu estaria num outro patamar. Fazer novela na Record não adianta, tem outra conotação. O país ainda tem a bobagem de achar que o ator tem mais valor se ele estiver fazendo novela na Globo”.

Antônia também revelou que não ignora comentários ofensivos postados em suas redes sociais: “O que você acha é problema seu, não venha na minha rede me agredir, porque você vai receber de volta. Não é porque sou uma pessoa pública que não posso responder, onde está isso? Tenho cara de irmã Dulce? Infelizmente não e não vou ficar aturando essas pessoas”.

A entrevista completa vai ao ar no ‘Sensacional’ deste domingo (5), às 16h30, apresentado por Daniela Albuquerque na RedeTV!.

*Crédito/Foto: Divulgação/RedeTV!

Fonte: Rede Tv de Televisão e Marketing Social