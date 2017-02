Em Olímpia, turista cai na folia em águas quentes

Visitante curtirá o feriadão de Carnaval com atrações em parques, resorts e nas ruas



Curtição em águas quentes e muita folia definem o Carnaval em Olímpia. A capital nacional dos parques aquáticos tem diversão garantida para todos os gostos e idades, com programações especiais nos resorts, parques e na tradicional festa popular que reúne milhares de foliões.

O Thermas dos Laranjais funcionará todos os dias do feriadão, das 8h às 20h, com estacionamento gratuito. O parque aquático, um dos cinco mais visitados do mundo, terá uma programação especial.

Todos os dias, a festa será comandada nas piscinas de hidroterapia e com onda (Mar Azul) pelo professor Shimidt, Grupo Kassununga e Edson Marques, nos períodos da manhã e tarde. Quem for ao parque na segunda poderá mostrar que tem samba no pé com o desfile da escola de samba Unidos da Cohab, na avenida principal do Thermas. A apresentação terá início às 16h30.

Tudo isso sem mencionar as incontáveis opções para brincar e relaxar nos diferentes ambientes do parque. O Thermas dos Laranjais tem atrações para todos os gostos. Radicais, infantis, terceira idade e família. Enquanto as crianças curtem a piscina de ondas, os pais podem descansar nas areias ao redor. Se a família preferir tranquilidade, a piscina de sonolência é o lugar perfeito. Com espreguiçadeiras dentro d’água, todos podem aproveitar o momento de união. Pais, mães, avós e avôs também não sentem o tempo passar.

Para quem gosta mesmo de adrenalina, a Asa Delta é um brinquedo de 18m de altura. Uma boia dupla desliza por uma pista de skate em “U” em alta velocidade, em um movimento de pêndulo, caindo direto em um toboágua. Quer mais? O parque é o único lugar do mundo onde se pode encontrar uma pista de surf no formato de meia lua, a Surf Master.

Mergulhe no Carnaval

Verão e água quente são a combinação perfeita para festejar o Carnaval. Só Olímpia, com uma rede hoteleira que não para de crescer – são 14 mil leitos – pode oferecer tudo isso e muito mais. O Celebration Resort Olímpia é um dos exemplos para quem planeja fazer sua folia particular. A programação no feriadão não vai deixar ninguém parado, com atividades pensadas para adultos e crianças.

O Carnaval no resort será embalado por muita diversão com axé, marchinha, baile à fantasia, jantar das máscaras, matinê e DJ nas piscinas. Além do conforto das acomodações, o resort oferece lazer completo. São três piscinas – uma de borda infinita, outra com hidromassagem e uma exclusiva para as crianças. Aliás, o resort recebe a criançada de braços abertos. Dispõe de Espaço Kid´s e treinada equipe de recreação que desenvolve atividades lúdicas e pedagógicas que garantem a alegria do público infantil. Para os mais crescidos, o lugar é o Espaço Teen, com videogames de última geração. Não faltam atividades antes ou depois do parque aquático ou, ainda, para o dia de descanso no resort.

Outra opção de hospedagem é o Thermas Park Resort & Spa, eleito várias vezes o melhor resort de Olímpia pela Editora Abril e com diversas outras premiações. É um resort boutique que dispõe de toda infraestrutura de lazer e conforto com exclusividade, privacidade e charme. É a opção em Olímpia para quem busca individualidade, mas não abre mão de conforto.

O resort conta com três piscinas com hidromassagem de água naturalmente quente, playground aquático para as crianças, brinquedoteca, academia com personal, spa com vários tipos de massagens, espaço especial para as mulheres e sauna.

Festa popular

Dentro e fora do Recinto de Exposições, Praça de Atividades Folclóricas e Turísticas “Prof. José Sant’anna” e nos distritos de Baguaçu e Ribeiro dos Santos, a festa popular acontece entre os dias 25 e 28. Com o mote “Cidade das Águas Quentes, vem sambar com a gente”, o Carnaval em Olímpia terá desfile de escolas de samba, que atravessarão a Avenida Menina Moça no domingo, 26, e na terça-feira, 28, das 21h às 23h30. Pela primeira vez neste ano, o público verá a apoteose de uma arquibancada coberta.

O Recinto de Exposições será palco de shows no sábado e na segunda-feira. No mesmo local, os pequenos cairão na folia nas matinês, no domingo e na terça, com início sempre às 15h.

Ao lado de Rio Preto

Olímpia, com pouco mais de 50 mil habitantes, é uma típica cidadezinha do Interior, onde tudo é muito perto e fácil de localizar. É um destino para uma viagem de carro, já que o município é servido pelas rodovias Anhanguera (SP-330), Washington Luís (SP-310), Brigadeiro Faria Lima (SP-326) e Armando Sales de Oliveira (SP-322). Para quem vem de mais longe, a opção é chegar pelo aeroporto de São José do Rio Preto, onde operam TAM, Passaredo e Azul.

