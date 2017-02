SAMU de Três Lagoas recebe mais uma UTI móvel nova

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) recebeu nesta sexta-feira (03), mais uma UTI móvel completa e que vai juntar-se às outras quatro que já atendem a Unidade.

O veículo entregue, segundo o prefeito Angelo Guerreiro, foi solicitado pela Secretaria Municipal de Saúde, ao Governo Federal que destinou uma das três ambulâncias UTIs enviadas das olimpíadas para o Estado para atender Três Lagoas, as outras foram para a Capital.

Conforme o Secretário de Saúde, Cassiano Maia, a quantidade de veículos à disposição do SAMU é suficiente para atender a demanda. Mas o reforço é necessário para suprir a falta de alguma viatura devido a problemas mecânicos ou outros fatores.

TROTES

Segundo o coordenador do órgão, André Luiz Gonçalves, um dos problemas enfrentados pelo SAMU é a alta quantidade de trotes. A maioria dos casos acontece nos horários escolares, nas entradas e saídas dos alunos.

Ele lembrou que os atendimentos diários chegam a 50. Em alguns casos é necessário acionar a parceria com os Bombeiros. Uma UTI móvel nova havia sido entregue no final do ano e foi fruto de emenda parlamentar do então deputado Angelo Guerreiro.

A Secretaria de Saúde informou que somente no ano passado a Prefeitura de Três Lagoas gastou cerca de R$ 2,8 milhões de reais somente com o aluguel de duas ambulâncias e anunciou que entregará nos próximos dias mais duas UTIs móvel para substituir os veículos alugados.

O preço cobrado pela locação é de R$ 7,59 por quilômetro rodado. “Toda a frota de veículos sob a responsabilidade do poder público municipal, ambulâncias, caminhões, ônibus, e outros, vão ser bem conservados pelo servidor, seja ele concursado ou contratado e os abusos serão de responsabilidade do condutor”, alertou o Prefeito.

“Entramos em uma nova era, um novo tempo e uma nova gestão onde a saúde está em primeiro lugar”, finalizou o coordenador do SAMU.

Galeria de Imagens: Assecom