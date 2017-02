‘Melhor Pra Você’ dá dicas de como impusionar os negócios – Nesta segunda-feira (6)

Nesta segunda-feira (6), o ‘Melhor Pra Você’, traz a coaching Adriana Cubas para dar cinco dicas de como driblar a crise, ”turbinar” o empreendimento e conquistar mais clientes.

Ainda na atração, os apresentadores Celso Zucatelli, Edu Guedes e Mariana Leão, recebem o cardiologista Hélio Castello para esclarecer dúvidas sobre infarto e alertar sobre problemas do coração.

Na culinária, o chef Edu Guedes ensina receitas variadas de pipoca.

Com direção de Elias Abrão e apresentação de Celso Zucatelli, Mariana Leão e Edu Guedes, o ‘Melhor Pra Você’ vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 10h00, pela RedeTV!