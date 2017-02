Luandre registra aumento no número de currículos em janeiro

2017 começa com recorde de currículos cadastrados na consultoria de RH desde 2013

São Paulo, 3 de fevereiro de 2017 – A Luandre, consultoria de RH que oferece seus serviços a 200 das 500 maiores empresas do Brasil, surpreendeu-se com a quantidade de currículos cadastrados neste início de ano, 32% a mais do que o mês mais disputado de 2016. É o maior número de cadastros de currículos desde 2013.

Provavelmente, um reflexo da crise. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) acaba de divulgar que o desemprego foi de 12% no quarto trimestre de 2016, maior índice da série histórica do indicador, iniciada em 2012.

Em números absolutos, o IBGE registrou 12,3 milhões de pessoas desocupadas de outubro a dezembro, também o maior contingente da série histórica. O número representa um aumento de 2,7% em relação ao trimestre de julho a setembro e de 36% na comparação com o último trimestre de 2015.

“Há alguns fatores para esse acréscimo do número de currículos em 2017, como a maior visibilidade da empresa na mídia e o fato de os profissionais estarem procurando boas consultorias de RH para se recolocar no mercado. Eles sentem mais confiança para encontrar uma oportunidade através da Luandre. Outro fator para este aumento foi a crise que acarretou em mais desempregados no fim de 2016.O número de vagas este ano também aumentou, porém a procura ainda é maior”, explica Juliana Constantino, gerente de Recrutamento e Seleção.

A boa notícia é que as empresas não estão segurando as contratações como aconteceu no ano passado, especialmente quando se trata de vagas temporárias como, por exemplo, para Páscoa. Em fevereiro, a empresa oferece 2.252 vagas para diversas localidades, segmentos e posições, com salários que variam entre R$ 1.100 e R$ 15.000. Os interessados em participar dos processos seletivos da Luandre devem cadastrar o currículo no site www.luandre.com.br.

Lista de cargos e número de vagas anexa.

Sobre a Luandre

Em2017, aLuandre Soluções em Recursos Humanos completa 47 anos de atuação mantendo-se atual, dinâmica e oferecendo soluções técnicas e inovadoras na área de RH. Em2016, aempresa chegou a marca de 4 mil clientes atendidos, 55 mil profissionais administrados ao longo do ano e um banco com mais de 1,2 milhões de currículos cadastrados. Pela 5ª vez conquistou o prêmio Top Of Mind RH.

Oferecendo seus serviços a 200 das 500 maiores empresas do Brasil, a Luandre administra uma carteira de mais de 15 mil empresas clientes. Além de todo seu know-how em Recrutamento e Seleção, a empresa oferece ainda os serviços de Administração de Pessoal (Temporários e CLT), Avaliação Profissional, Outsourcing e Programas Especiais (Saúde, Varejo e Logística).

Fundada em 1970 em São Paulo, a Luandre tem por objetivo a excelência nos serviços e o investimento em soluções criativas, além de construir o elo entre a organização e colaborador em todas as etapas de desenvolvimento dos Recursos Humanos.

Atualmente, possui 11 agências em três estados, localizadas em São Paulo (Centro, Faria Lima, Santo Amaro e Lapa), Alphaville, ABC, Guarulhos, Campinas, Jundiaí, Rio de Janeiro e Curitiba que administram, em média, a contratação de 55 mil por ano para vagas de base e estratégicas em todo o mercado nacional.

Todos os serviços oferecidos pela Luandre são gratuitos, mesmo em caso de contratação do candidato.

