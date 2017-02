Praias baianas podem ter qualidade atestada com Bandeira Azul

O reconhecimento da qualidade das praias baianas com o selo do programa Bandeira Azul será usado como estratégia de fomento ao turismo. Para tanto, a Secretaria do Turismo do Estado (Setur) vai sensibilizar as prefeituras de cidades litorâneas para que busquem a certificação.

“O Brasil só tem cinco praias com este selo. A de Ponta de Nossa Senhora é a única da Bahia. Queremos mostrar a qualidade dos nossos destinos de praia na Baía de Todos-os-Santos e em todo o litoral, para chamar atenção dos viajantes brasileiros e de outros países também”, explica o secretário José Alves.

O Programa Bandeira Azul visa à proteção dos ambientes marinho e costeiro. A praia de Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe, localizada na Ilha dos Frades, em Salvador, recebeu, em novembro do ano passado, o selo concedido pela organização francesa Foundation for Environmental Education (FEE).

O processo de certificação de praias com o selo Bandeira Azul integra empresários, comunidade local e entes públicos, especialmente as prefeituras. As localidades que desejam solicitar a certificação junto à FEE devem cumprir 34 quesitos relativos a questões como segurança, limpeza das praias, infraestrutura e serviços. Mais informações no site www.bandeiraazul.org.br .

Repórter: Ana Paula Cabral