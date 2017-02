DiaMundialdoCancer: um desafio online pela conscientização

Federação de ONGs lança desafio online para estimular hábitos de vida saudáveis pelo combate ao câncer

Uma brincadeira nas mídias sociais para conscientizar os brasileiros sobre o combate ao câncer. Dessa forma, a FEMAMA (Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama) busca dar visibilidade ao Dia Mundial do Câncer, lembrado anualmente no dia 4 de fevereiro com o objetivo de promover a prevenção e o acesso ao diagnóstico precoce, ao tratamento e à qualidade de vide de pacientes que enfrentam a doença.

Participar é simples: basta postar nas redes sociais uma foto praticando um esporte ou exercício físico com as hashtags #DiaMundialdoCâncer, #NósPodemosEuPosso e #DesafioFEMAMA e desafiar mais dois amigos a fazerem o mesmo, mostrando que cada um de nós tem o poder de reduzir o impacto do câncer no mundo ao rever comportamentos de nossa vida cotidiana.

Sua foto pode estar acompanhada desse texto nas mídias sociais:“4 de fevereiro é o Dia Mundial do Câncer. Fui desafiado a publicar uma foto praticando um esporte ou exercício para lembrar dessa importante causa. Eu desafio (amigo) e (amigo) a postar uma foto praticando a atividade física que mais gosta. Nós podemos combater o câncer. Eu posso fazer uma escolha saudável. #DiaMundialdoCâncer #NósPodemosEuPosso #DesafioFEMAMA”

O desafio já está no ar e diversas pessoas e instituições entraram na brincadeira. Instituto Lado a Lado, Instituto Oncoguia, Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, Movimento Todos Juntos Contra o Câncer e a empresa de artigos esportivos Under Armour, além de diversas ONGs associadas à Femama que atuam na luta contra o câncer de mama pelo país estão promovendo o desafio até o momento e todos estão convidados a juntarem-se à Federação, incluindo a sua hashtag em apoio caso deseje.

Clique aqui e confira quem já aderiu ao desafio!

Dia mundial do Câncer

Atualmente, as neoplasias malignas são responsáveis por pouco mais de 15% de todas as mortes no Brasil. Com cerca de 600 mil novos casos por ano, estimados pelo INCA (Instituto Nacional do Câncer, Brasil), o câncer é a segunda causa de morte por doença mais comum entre a população brasileira, causando a morte de 225 mil indivíduos anualmente. A estimativa é que até os 75 anos de idade, um em cada cinco brasileiros desenvolva algum tipo de câncer. A gravidade do problema não é exclusividade do nosso país. De acordo com o Atlas Mundial do Câncer, estima-se que, somente levando em conta o crescimento e o envelhecimento da população, o número de novos casos de câncer aumente de mais de 14 milhões em 2012 para aproximadamente 22 milhões em 2030 em todo o mundo. Os maiores aumentos, cerca de 70%, devem ocorrer na África, na Ásia e na América Latina.

Ainda segundo o INCA, o câncer de mama, foco do trabalho da FEMAMA, é o mais comum entre mulheres em quatro das cinco regiões do Brasil, com exceção da região Norte, onde é o segundo tipo de câncer mais comum. Mundialmente, segundo dados reunidos pela iniciativa Globocan/Iarc, o câncer de mama é o segundo tipo de câncer mais comum entre todos os pacientes. Em 2012, os tipos de câncer mais incidentes no mundo foram pulmão (1,8 milhão), mama (1,7 milhão), intestino (1,4 milhão) e próstata (1,1 milhão).

Para reverter ao máximo esse cenário, desde 2008, a União Internacional de Controle do Câncer (UICC) convoca, em 4 de fevereiro, campanhas globais de conscientização sobre o câncer, somando esforços com entidades de todo o mundo por mais atenção e cuidado em relação à doença. Este ano são convocadas desde ações pequenas que cada um pode adotar individualmente, como a adoção de hábitos saudáveis para reduzir o risco de contrair o câncer e a noção de que a detecção precoce pode salvar vidas, até melhorias em políticas públicas que impactem toda a população, ampliando acesso a diagnóstico e tratamento.

O objetivo da campanha é, até 2020, alcançar uma redução sensível do número de pacientes de câncer que perdem a vida por falta de informação e acesso a diagnóstico ou tratamento adequados. Neste dia de conscientização, a FEMAMA faz sua parte e convida a população e os meios de comunicação a se envolver com a causa mais importante de todas: salvar vidas.

Clique aqui e saiba mais sobre o Dia Mundial do Câncer

Sobre a FEMAMA

A Femama – Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama – é uma entidade sem fins econômicos que concentra uma rede de 57 instituições ligadas à saúde da mama, presentes em 17 estados brasileiros e Distrito Federal, representando mais de 1 milhão de cidadãos. A instituição atua na articulação de uma agenda nacional única para influenciar a formulação de políticas públicas de atenção à saúde da mama. Em novembro de 2015, foi eleita titular para uma das composições do Segmento de Patologia do Conselho Nacional de Saúde (CNS), representando Entidades e Movimentos Sociais de Usuários do SUS. Com isso, a Femama terá mais voz no CNS, com direito a voto em todas as pautas propostas que, posteriormente, se convertem em recomendações para o Ministro da Saúde na condução e formulação de políticas públicas. Além disso, a posição habilita a Femama a participar de representações em órgãos como a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e a Comissão Intergestores Tripartite (CIT). Mais informações no site www.femama.org.br